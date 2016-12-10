إلقاء القبض على إرهابي واكتشاف مخبأ للأسلحة قرب الشريط الحدودي الجزائري المالي





إثر دورية قرب الشريط الحدودي الجزائري المالي، اشتبكت مفرزة للجيش الوطني الشعبي مع إرهابيين مسلحين بالقطاع العملياتي لبرج باجي مختار الناحية العسكرية السادسة ، يوم 09 ديسمبر 2016، وتمكنت من إلقاء القبض على إرهابي (01) من جنسية أجنبية واسترجاع مسدس آلي (01) من نوع كلاشنيكوف و(04) مخازن و (03) أجهزة اتصال لاسلكية و نظارتي (02) ميدان وكمية معتبرة من الذخيرة.

وعلى إثر دورية أخرى، تمكنت مفرزة من الجيش الوطني الشعبي من اكتشاف مخبأ للأسلحة والذخيرة قرب الشريط الحدودي يحتوي على:

- (11) مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف؛

- (06) بنادق رشاشة (FMPK)؛

- (01) بندقية قناصة؛

- (03) بنادق تكرارية ؛

- (03) قواذف صاروخية RPG7 ؛

- (12) قذيفة RPG7؛

- (15.000) طلقة من مختلف العيارات .

هذه النتائج الميدانية تُؤكد مرة أخرى، جاهزية واستعداد وحدات الجيش الوطني الشعبي لتأمين حدودنا و شل كل محاولات المساس بحرمة وسلامة التراب الوطني.

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