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09/12/2016 16:54:00

مصالح امن ولاية الجزائر تعلن حربا على الحظائر العشوائية.


  في إطار مكافحة ظاهرة الحظائر العشوائية عبر  شوارع و أحياء العاصمة، و التي سخرت لها  كافة الموارد البشرية و الوسائل التقنية للتصدي لها و محاربتها بشكل مستمر ودءوب، قامت مصالح امن ولاية الجزائر في الفترة الممتدة بين (26) و (30) من شهر نوفمبر الحالي، بإحصاء مجموع (25) حظيرة غير شرعية مستغلة بطريقة

غير قانونية، أوقف على إثرها (26) مخالف، تم انجاز ملفات قضائية ضدهم وتقديمهم إلى العدالة.

 

  في السياق ذاته، عالجت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر بنفس المدة، (77) قضية حمل سلاح محظور، تم توقيف على إثرها (78) متورط، بالإضافة إلى معالجة (227) قضية حيازة مخدرات ومؤثرات عقلية، أوقف على إثرها (242) متورط، كما  تمكنت مصالح امن ولاية الجزائر خلال تلك الفترة، من حجز (41977) قرص مهلوس. وتبقى مصالح امن ولاية الجزائر مجندة ليلا نهارا في سبيل تحقيق الأمن و الطمأنينة للمواطنين، ومحاربة الآفات الاجتماعية التي من شانها المساس بأمن، صحة وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، كما يبقى الخط الأخضر 48-15 وخط شرطة النجدة 17 في خدمة المواطنين للتبليغ عن أي طارئ.

 

 

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مصالح امن ولاية الجزائر تعلن حربا على الحظائر العشوائية.

  في إطار مكافحة ظاهرة الحظائر العشوائية عبر  شوارع و أحياء العاصمة، و التي سخرت لها  كافة الموارد البشرية و الوسائل التقنية للتصدي لها و محاربتها
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