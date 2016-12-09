حجز مايصل الى (35822) لتر من البنزين كانت مهربة خارج الحدود
- إثر عمليات بحث وتمشيط، دمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 08 ديسمبر 2016 بكل من تيزي وزو/ن.ع.1 و بجاية/ن.ع.5، ثلاثة (03) مخابئ للإرهابيين. وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الجمارك الجزائرية بكل من ورقلة وإليزي/ن.ع.4، من توقيف (03) مهاجرين غير شرعيين وحجز(1716) وحدة من المفرقعات.فيما اوقف عناصر الدرك الوطني بالوادي، ثلاثة (03) اشخاص بحوزتهم سلاحين (02) ناريين من صنع تقليدي. من جهة اخرى أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالناحية العسكرية السادسة في عمليات منفصلة، بكل من تمنراست وعين قزام، (137) شخصا وحجزت (08)أجهزة للكشف عن المعادن و(26) مولد كهربائى و(19) مطرقة ضغط و (05) سيارات رباعية الدفع و (01) دراجة نارية و (5650) قرصا مهلوسا و ثلاثة أجهزة (03) اتصال عن طريق الأقمار الصناعية . كما اوقفت مفارز أخرى بالتنسيق مع عناصر الجمارك الجزائرية، ثلاث (03) تجار مخدرات وحجزت (277) كغ من الكيف المعالج و ثلاث (03) مركبات، بكل من تلمسان وسيدي بلعباس /ن.ع.2 بالناحية العسكرية الخامسة، أحبط عناصر حرس الحدود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف محاولات تهريب كمية كبيرة من الوقود تُقدر بـ (35822) لتر، فيما تم حجز ثلاث (03) مركبات.
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