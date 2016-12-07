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07/12/2016 19:07:00

وزارة التجارة تحذر مرضى السكري من استهلاك منتوج RHB ريثما تتأكد النتائج المخبرية


حذرت وبشدة وزارة التجارة مرضى السكري من استهلاك دواء RHB المصنف ضمن المكملات الغذائية حسب ما أكدته  وزاه الصحة حيث أمرت الوزارة  المعنية  "التجارة " فرق مراقبة النوعية و قمع الغش  بتكثيف خرجاتها الميدانية الى الصيدليات لاقتطاع عينات لعرضها على التحاليل المخبرية بهدف  التأكد من مدى مطابقته للمعايير الاستهلاكية المطلوبة حيث منعت الصيادلة من بيعه في الوقت الراهن الى غاية ظهور نتائج التحاليل هذا و كشفت مصادر مقربة من وزير التجارة بختي بلعايب انه في حالة مواصلة عملية البيع لهذا المكمل الغذائي قبل  الإجراءات المتخذة  حيث أعطيت أوامر لأعوان الرقابة بسحبه من الصيدليات حفاظا على صحة المرضى و المستهلكين . علما ان وزير الصحة  عبد المالك  بوضياف  قال في وقت سابق  ان المنتوج يعتبر مكمل غذائي وليس دواء السكري مشددا في ذات السياق  لابد من استشارة الطبيب وتطبيق تعلماته  هو الامر الذي حتم على وزارة التجارة ان تتخذ ذات الاجراء ريثما   التي طالبت بها الوزارة . 

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