تسليم (281) سيارة متعددة المهام ورباعية الدفع ذات العلامة مرسيدس بنز من صنع الشركة الجزائرية لصناعة السيارات ببوشقيف ولاية تيارت، لفائدة وزارة الدفاع الوطني وعدة هيئات ومؤسسات عمومية مواصلة لتجسيد برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي بادر به فخامة رئيس الجمهو





مواصلة لتجسيد برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي بادر به فخامة رئيس الجمهورية، الرامي إلى بعث الصناعة الوطنية والحد من تبعية الاقتصاد الوطني للخارج، وحرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على التطوير المستمر لقدرات الصناعات العسكرية، بما يُلبي احتياجات قواتنا المسلحة، ويُساهم في التنمية الوطنية، تم اليوم الأربعاء 07 ديسمبر 2016، تسليم (281) سيارة متعددة المهام ورباعية الدفع بمختلف أنواعها (نقل الأفراد،نقل العمال، نقل البضائع، الإسعاف الطبي والصحي، الإنارة وعربات مضادة للحرائق)، ذات العلامة مرسيدس بنز صنف (ج) و سبرينتر من صنع الشركة الجزائرية لصناعة السيارات ببوشقيف ولاية تيارت، الرائدة في هذا المجال، لفائدة وزارة الدفاع الوطني وعدة هيئات ومؤسسات عمومية على غرار كل من المديرية العامة للأمن الوطني، ومؤسسة سوناطراك ومديرية الأشغال العمومية لورقلة.

يأتي هذا التسليم ليؤكد بعد نظر القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي في تطوير صناعة دفاع وطنية، بمواصفات عالمية ومنتوج ذو جودة ونوعية، وكذا خلق مناصب شغل مستدامة بتكوين عالي ومستمر، من خلال تحقيق الأهداف المرجوة من الشراكة بين وزارة الدفاع الوطني والشريك التكنولوجي الألماني ديملر والشركة الإماراتية آبار للاستثمار، لبلوغ نسبة إدماج ستبلغ 30% خلال الخمس سنوات المقبلة .

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