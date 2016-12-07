الوزير الأول البلجيكي ينهي زيارته الى الجزائر





أنهى الوزير الأول البلجيكي, شارل ميشيل, يوم الاربعاء زيارة عمل والتفقد التي قادته الى الجزائر واستغرقت يومين وذلك في إطار تعزيز التعاون بين البلدين.

وكان في توديع الوزير الأول البلجيكي بمطار هواري بومدين الدولي, الوزير الأول, عبد المالك سلال, ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي, رمطان لعمامرة, وعدد من أعضاء الحكومة.

وكان السيد شارل ميشال قد استقبل في وقت سابق من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة, كما أجرى محادثات مع السيد عبد المالك سلال تمحورت حول تقييم العلاقات الثنائية في شتى المجالات لتتوسع بعدها إلى أعضاء وفدي البلدين.

كما تم بحث الآليات الكفيلة برفع المبادلات الاقتصادية من جهة والتطرق في إطار روح الحوار والتشاور القضايا المتعلقة بتنقل الأشخاص والشؤون الأمنية.

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