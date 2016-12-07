افتتاح أشغال الدورة السادسة لاجتماع لجنة الجزائر/الاتحاد الأوروبي بالجزائر العاصمة
افتتحت أشغال الاجتماع السادس للجنة الشراكة الجزائر/الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة حيث يكرس لتقييم التعاون بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي و تطبيق برنامج الدعم القطاعي بالإضافة إلى بحث آفاق التعاون و الشراكة مع الشركاء الأوروبيين. و سيتم إعداد الحصيلة استنادا إلى تقييم مشترك لتطبيق اتفاق الشراكة بين الطرفين بعد مضي عشر سنوات على دخوله حيز التنفيذ حسب توضيح مصالح وزارة الشؤون الخارجية. و سيقوم الطرفان خلال الأشغال التي ستجري في جلسة مغلقة "ببحث أولويات الشراكة (الجزائر/الاتحاد الأوروبي) في إطار سياسة الجوار الأوروبية التي تعتزم الجزائر المشاركة فيها".
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