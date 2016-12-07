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07/12/2016 15:21:00

الوزير الأول عبد المالك سلال يتحادث مع نظيره البلجيكي شارل ميشال


تحادث الوزير الأول  عبد المالك سلال هذا الأربعاء مع نظيره البلجيكي شارل ميشال الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر في إطار تعزيز التعاون بين الجزائر و بلجيكا. و تمحورت المباحثات حول "تقييم العلاقات الثنائية في شتى المجالات" لتتوسع بعدها إلى أعضاء وفدي البلدين. و حضر اللقاء وزير الدولة  وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي  رمطان لعمامرة  ووزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الافريقي و جامعة الدول العربية  عبدالقادر مساهل ووزير الداخلية و الجماعات المحلية  نور الدين بدوي ووزير الصناعة و المناجم  عبد السلام بوشوارب ووزير الأشغال العمومية و النقل  بوجمعة طلعي إلى جانب كاتب الدولة البلجيكي للهجرة و شؤون اللاجئين تيو فراكن. و تم خلال هذه المحادثات "بحث الآليات الكفيلة برفع المبادلات الاقتصادية من جهة و التطرق في إطار روح الحوار و التشاور القضايا المتعلقة بتنقل الأشخاص و الشؤون الأمنية".  و في تصريح للصحافة عند وصوله إلى الجزائر العاصمة أشار رئيس الوزراء البلجيكي إلى أن زيارته إلى الجزائر من شأنها أن "تسمح للبلدين بتعزيز علاقاتهما في مختلف الميادين".

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