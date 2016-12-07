مشروع انجاز مطار الجزائر الجديد يعرف تقدما كبيرا





قال الرئيس المدير العام لشركة تسيير الخدمات والمنشآت المطارية طاهر علاش إن شركته تمول مشروع مطار الجزائر الجديد الذي تبلغ طاقة استيعابه 10 مليون مسافر سنويا والمزمع تسليمه في 2018 بقيمة مليار دولار أي ما يعادل 80 مليار دينار مؤكدا تقدم نسبة الأشغال في هذا المشروع . وأضاف طاهر علاش لدى استضافته هذا الأربعاء في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى أن هذا المشروع عرف تقدما كبيرا في الأشغال خاصة وأنه سيتم الانتهاء من انجاز الهيكل المعدني للمطار في آخر الشهر الجاري ليتم الشروع في تغطية هذه المحطة الجديدة واستكمالها خلال 3 أشهر وكذا تجهيز المطار من الداخل بكل الأجهزة الحديثة بحيث سيتم تركيب حزام نقل الأمتعة هذا الخميس. وأوضاف آيضا قبل استغلال هذه المحطة الجديدة التي يشرف على انجازها شركة صينية سيتم اجراء تجارب أولية لمدة 3 أشهر على الأقل لمراقبة كل الأجهزة التي تم تركيبها .

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