



في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى السادسة والخمسون لمظاهرات 11 ديسمبر 1960 نظمت المديرية الجهوية للإيصال والإعلام والتوجيه بالناحية العسكرية الخامسة ندوة تاريخية بعنوان "مظاهرات 11 ديسمبر 1960...الطريق إلى معاهدة إيفيان" وذلك يوم 07 ديسمبر 2016، حيث أشرف على افتتاح أشغال هذه الندوة السيد اللواء عمار أعثامنية قائد الناحية العسكرية الخامسة بحضور إطارات من وحدات الناحية، بمتابعة أفراد الوحدات عن طريق نظام التحاضر المرئي. نشط هذه الندوة كل من المجاهد رأس العين إبراهيم والمجاهدة بلكحل ليلى الدكتور شرقي محمد والدكتور قدادرة شايب والدكتور تكركارت خثير، وقد تمحورت المداخلات حول مظاهرات الحادي عشر ديسمبر وأبعادها، مدعمة بشهادة المجاهدين الذين سردا من خلالها الأحداث التي عايشاها في هذه المظاهرات وكشفا اللثام عن الأساليب الوحشية والقمعية التي واجه بها المستعمر الفرنسي هذه المظاهرات والمسيرات السلمية والتي ساهمت في رفض المشروع الاستعماري والتعجيل باستعادة الحرية والاستقلال والسيادة الوطنية.

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