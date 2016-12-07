البرلمان الجزائري يشارك في ملتقى حول الأصولية والتطرف العنيف في منطقة الساحل بنيامي
يشارك المجلس الشعبي الوطني في أشغال الملتقى الجهوي حول "الأصولية والتطرف العنيف في منطقة الساحل" والذي سيعقد بالعاصمة النيجيرية نيامي إبتداءا من يوم الغد الخميس و إلى غاية 10 من هذا الشهر حسب ما أفاد به بيان للمجلس هذا الأربعاء. وأوضح البيان، أن هذا الملتقى الذي يحضره نائب رئيس المجلس السعيد لخضاري، بالتفكير والتحليل العميقين حول الاستراتيجيات المطبقة من طرف الدول وكذا الفاعلين في المجتمع المدني وجميع الشركاء لمحاربة هذه الظاهرة.
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