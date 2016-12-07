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07/12/2016 13:38:00

ضبط كمية ضخمة من الكيف المعالج بكل من تلمسان وتندوف


 ضبطت مفرزة لحراس الحدود والدرك الوطني يوم 06 ديسمبر 2016 بتلمسان الناحية العسكرية الثانية ، كمية ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بـ (642) كيلوغرام، في حين ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي عشرة (10) كيلوغرامات أخرى بتندوف الناحية العسكرية الثالثة .

وبورقلة الناحية العسكرية الرابعة ، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أربعة (04) مهربين كانوا على متن شاحنة مُحملة بـ (16848) وحدة من الألعاب النارية، فيما ضبط عناصر الدرك الوطني شاحنة مُحملة بـ (30) قنطارا من مادة التبغ بالوادي.

  وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام وعين صالح الناحية العسكرية السادسة ، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي (07) مهربين و(133) مهاجرا غير شرعيا من جنسيات إفريقية مختلفة، فيما تم ضبط مركبة رباعية الدفع و(06) مولدات كهربائية و(05) مطارق ضغط ومعدات تفجير.

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