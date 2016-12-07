بن غبريت تشارك في المؤتمر العاشر لوزراء التربية والتعليم العرب بالأردن





تشارك وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، يومي 10 و 11 ديسمبر الجاري، في فعاليات المؤتمر العاشر لوزراء التربية والتعليم العرب الذي ستستضيفه العاصمة الأردنية، عمان، حسب ما أورده بيان للوزارة اليوم آمس الثلاثاء. وأوضح البيان أن زيارة وزيرة التربية ستكون مسبوقة بالمشاركة لخبيرين تربويين مختصين بغية مناقشة وثائق المؤتمر في الاجتماع الذي سيعقد يومي 7 و 8 ديسمبر الجاري. وحسب المصدر ذاته، فان موضوع المؤتمر يتمحور حول "تقويم الامتحانات العامة في الدول العربة وتطورها"، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر سيكون فرصة "لمناقشة وإقرار الوثائق التي أوصى بها المؤتمر التاسع المنعقد بتونس".

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