

افتتاح أشغال الدورة السادسة لاجتماع لجنة الجزائر/الاتحاد الأوروبي بالجزائر العاصمة افتتحت أشغال الاجتماع السادس للجنة الشراكة الجزائر/الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة حيث يكرس لتقييم التعاون بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي و تطبيق برنامج الدعم



الوزير الأول عبد المالك سلال يتحادث مع نظيره البلجيكي شارل ميشال تحادث الوزير الأول عبد المالك سلال هذا الأربعاء مع نظيره البلجيكي شارل ميشال الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر في إطار تعزيز التعاون بين الجزائر



مشروع انجاز مطار الجزائر الجديد يعرف تقدما كبيرا قال الرئيس المدير العام لشركة تسيير الخدمات والمنشآت المطارية طاهر علاش إن شركته تمول مشروع مطار الجزائر الجديد الذي تبلغ طاقة استيعابه 10 مليون مسافر



ندوة تاريخية بعنوان "مظاهرات 11 ديسمبر 1960...الطريق إلى معاهدة إيفيان" في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى السادسة والخمسون لمظاهرات 11 ديسمبر 1960 نظمت المديرية الجهوية للإيصال والإعلام والتوجيه بالناحية العسكرية الخامسة ندوة تاريخية بعنوان "مظاهرات 11



البرلمان الجزائري يشارك في ملتقى حول الأصولية والتطرف العنيف في منطقة الساحل بنيامي يشارك المجلس الشعبي الوطني في أشغال الملتقى الجهوي حول "الأصولية والتطرف العنيف في منطقة الساحل" والذي سيعقد بالعاصمة النيجيرية نيامي إبتداءا من يوم الغد الخميس



ضبط كمية ضخمة من الكيف المعالج بكل من تلمسان وتندوف ضبطت مفرزة لحراس الحدود والدرك الوطني يوم 06 ديسمبر 2016 بتلمسان الناحية العسكرية الثانية ، كمية ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بـ (642) كيلوغرام، في



بن غبريت تشارك في المؤتمر العاشر لوزراء التربية والتعليم العرب بالأردن تشارك وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، يومي 10 و 11 ديسمبر الجاري، في فعاليات المؤتمر العاشر لوزراء التربية والتعليم العرب الذي ستستضيفه العاصمة الأردنية،



توزيع 4.350 سكن ترقوي قبل نهاية السنة أكدت وزارة السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون انه سيتم توزيع 4.350 وحدة سكنية من صيغة الترقوي العمومي قبل نهاية السنة الجارية فيما أعطيت تعليمات



غرداية: الحبس ل 21 شخصا مشتبه بهم في التحريض على الكراهية والعنف تم وضع 21 شخصا مشتبه بهم في التحريض على الكراهية والعنف وتكوين جمعية أشرار وتنظيم تجمع غير مرخص به رهن الحبس من قبل وكيل الجمهورية