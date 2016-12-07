توزيع 4.350 سكن ترقوي قبل نهاية السنة
أكدت وزارة السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون انه سيتم توزيع 4.350 وحدة سكنية من صيغة الترقوي العمومي قبل نهاية السنة الجارية فيما أعطيت تعليمات لمسؤولي القطاع لإعداد رزنامة لتوزيعات لاحقة في السداسي الأول من 2017. وحسب الرزنامة التي تم ضبطها خلال اجتماع ضم زير السكن والعمران والمدينة, عبد المجيد تبون واطارات مركزية للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية والمديرين الجهويين واطارات الوزارة فان عملية التوزيع ستنطلق في 12 ديسمبر الجاري في الجزائر العاصمة أين ستوزع 1067 وحدة سكنية على مستوى موقع سيدي عبد الله. وستنطلق عملية توزيع السكنات الترقوية العمومية على مستوى سبع ولايات أخرى يوم 25 ديسمبر الجاري.
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