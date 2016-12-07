

تنظيم «الدولة » يخسر قاعدته المتوسطية ولا يخسر ليبيا خسر تنظيم الدولة الإسلامية سرت، معقله الرئيسي في ليبيا وقاعدته الخلفية المهمة المطلة على البحر المتوسط، ليفقد بذلك نقطة الاستقطاب الرئيسية له في شمال افريقيا،



رؤساء الكتل بمجلس الأمة يطالبون ببدائل لتمويل عجز الميزانية أكد رؤساء الكتل البرلمانية بمجلس الأمة يوم الاثنين أن تدابير نص قانون المالية 2017 تأتي في ظرف اقتصادي خاص داعين إلى البحث عن بدائل لتمويل



بوتفليقة ينهي مهام سفير الجزائر بفرنسا أنهى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أول أمس الاثنين مهام سفير الجزائر بفرنسا عمار بن جمعة. وقضى بن جمعة أكثر من ثلاثة سنوات ممثلا للدبلوماسية الجزائرية



بن فليس: "طلائع الحريات" لم يحسم في "التشريعيات"..والعزوف وارد كشف رئيس حزب طلائع الحريات على بن فليس، أمس، أن حزبه سيحسم في قرار المشاركة في التشريعيات من عدمه في الـ07 جانفي الداخل عقب اجتماع



التكتل النقابي يلوِّح بالتصعيد مطلع العام حملت النقابات المستقلة لمختلف القطاعات المنضوية تحت لواء التكتل النقابي، السلطات العليا مسؤولية حالة الانسداد التي وصلت إليها الأوضاع برفضها سياسة الحوار الجاد والتفاوض الفعلي،



في ختام الملتقى الدولي الذي احتضنته تلمسان : مساهل يُنوه بالمشوار النضالي لـ" بن بلّــــــة" أكد وزير الشؤون المغاربية و الإتحاد الأفريقي و جامعة الدول العربية عبد القادر مساهل في ختام الملتقى الدولي حول "الرئيس الراحل أحمد بن بلة في



بلجيكا تشيد بتجربة الجزائر في مكافحة لارهاب أعرب كاتب الدولة البلجيكي لشؤون اللجوء والهجرة تيو فرانكن امس الثلاثاء بالجزائر العاصمة عن رغبة بلده في تعزيز تعاونه مع الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب.وفي



الاطفال المسعفين في يوم استراحة بالقاعدة الجوية ببوفاريك تحقيقا لرغبة الاطفال المسعفين في قضاء يوم بالقاعدة الجوية ببوفاريك. نظمت قيادة القوات الجوية اليوم 06 نوفمبر 2016. استقبالا لهم .بالقاعدة برنامج الزيارة الميدانية كان لأهم مرافق



بإقليم الناحية العسكرية الثالثة اكتشاف مخبأ للاسلحة كشفت مصالح امس بالقطاع العملياتي لأدرار، مخبأ للأسلحة والذخيرة قرب الشريط الحدودي بإقليم الناحية العسكرية الثالثة، (20) مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف (13) مخزن ذخيرة، (400) طلقة من