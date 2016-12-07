بوتفليقة ينهي مهام سفير الجزائر بفرنسا
أنهى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أول أمس الاثنين مهام سفير الجزائر بفرنسا عمار بن جمعة. وقضى بن جمعة أكثر من ثلاثة سنوات ممثلا للدبلوماسية الجزائرية في باريس بعد تعيينه في 30 سبتمبر 2013، حيث خلف آنذاك ميسوم سبيح الذي عزل بنفس الطريقة. وتجهل الأسباب الحقيقة لهذه الإقالة، لكن حدوثها خارج الحركة العادية في سلك السفراء والقناصلة توحي بأنها جاءت نتيجة عدم رضا عن أداء السفير، أو إلى أخطاء مهنية عجلت برحيله.
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