الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
07/12/2016 10:39:00

بن فليس: "طلائع الحريات" لم يحسم في "التشريعيات"..والعزوف وارد


كشف رئيس حزب طلائع الحريات على بن فليس، أمس، أن حزبه سيحسم في قرار المشاركة في التشريعيات من عدمه في الـ07 جانفي الداخل عقب اجتماع اللجنة المركزية للحزب التي هي من تحسم في القرار. وقال بن فليس خلال مؤتمر صحفي عقده بحزبه بالعاصمة إن طلائع الحريات دخلت  في سلسلة مشاورات على مستوى مكاتبيها البلدية والولائية على المستوى الوطني من اجل إشراك القاعدة النضالية في اتخاذ القرار حتى تكون المسؤولية جماعية، وأضاف:" ..طلائع الحريات يسير بطريقة ديمقراطية و لا مكان للقرارات الفوقية". وأكد رئيس الحزب أن الطريقة الديمقراطية التي تتشبع بها تشكيلته، ساهمت في استقطاب  مناضلين جدد، موضحا بخصوص  تصريحات وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح الذي أكد مؤخرا حرص دائرته الوزارية على محاربة "الشكارة" والتزوير في التشريعيات  المقبلة:" .. آلة التزوير لن يستطيع توقيفها أحد"، وأضاف:" غياب أي إرادة سياسية تقر على التغير بإشراك كل الفاعلين السياسيين للبلاد دون إقصاء"، منوها بالترسانة القانونية على غرار قانون الانتخابات الجديد و هيئة مراقبتها، وأضاف:" كل المؤشرات السياسية الحالية لا تشجع الخوض في هذا الفعل الانتخابي والسياسي"، وقال:" ..احتمال العزوف الانتخابي وارد في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة نتيجة جملة الأزمات التي تمر بها البلاد لاسيما على الصعيد الاقتصادي". وانتقد على بن فليس السياسة المنتهجة في ظل المشهد العام الاقتصادي الذي تمر به البلاد منذ تهاوي أسعار البترول، واصفا إياها بـ" الترقيعية"، مشيرا إلى غياب إرادة سياسية من شأنها تحرير المنظومة الاقتصادية من القرارات السياسية ، دعيا في نفس الوقت إلى  ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية عميقة للخروج من التبعية الكاملة للاقتصاد الريعي  للمنظومة الاقتصادية للبلاد من اجل الإقلاع بالاقتصادي الوطني إلى الوجهة التي تضمن استقرار البلاد، منتقدا ما حمله قانون المالية من ضرائب ورسوم.

 

 

عدد القراءات 13 مرة | قراءات اليوم 13 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

تنظيم «الدولة » يخسر قاعدته المتوسطية ولا يخسر ليبيا

خسر تنظيم الدولة الإسلامية سرت، معقله الرئيسي في ليبيا وقاعدته الخلفية المهمة المطلة على البحر المتوسط، ليفقد بذلك نقطة الاستقطاب الرئيسية له في شمال افريقيا،
image

رؤساء الكتل بمجلس الأمة يطالبون ببدائل لتمويل عجز الميزانية

أكد رؤساء الكتل البرلمانية بمجلس الأمة يوم الاثنين أن تدابير نص قانون المالية 2017 تأتي في  ظرف اقتصادي خاص داعين إلى البحث عن بدائل لتمويل
image

بوتفليقة ينهي مهام سفير الجزائر بفرنسا

أنهى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أول أمس الاثنين مهام سفير الجزائر بفرنسا عمار بن جمعة. وقضى بن جمعة أكثر من ثلاثة سنوات ممثلا للدبلوماسية الجزائرية
image

بن فليس: "طلائع الحريات" لم يحسم في "التشريعيات"..والعزوف وارد

كشف رئيس حزب طلائع الحريات على بن فليس، أمس، أن حزبه سيحسم في قرار المشاركة في التشريعيات من عدمه في الـ07 جانفي الداخل عقب اجتماع
image

التكتل النقابي يلوِّح بالتصعيد مطلع العام

حملت النقابات المستقلة لمختلف القطاعات المنضوية تحت لواء التكتل النقابي، السلطات العليا مسؤولية حالة الانسداد التي وصلت إليها الأوضاع برفضها سياسة الحوار الجاد والتفاوض الفعلي،
image

في ختام الملتقى الدولي الذي احتضنته تلمسان : مساهل يُنوه بالمشوار النضالي لـ" بن بلّــــــة"

أكد وزير الشؤون المغاربية و الإتحاد الأفريقي و جامعة الدول العربية عبد القادر مساهل في ختام الملتقى الدولي حول "الرئيس الراحل أحمد بن بلة في
image

بلجيكا تشيد بتجربة الجزائر في مكافحة لارهاب

أعرب كاتب الدولة البلجيكي لشؤون اللجوء والهجرة تيو فرانكن امس الثلاثاء بالجزائر العاصمة عن رغبة بلده في تعزيز تعاونه مع الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب.وفي
image

الاطفال المسعفين في يوم استراحة بالقاعدة الجوية ببوفاريك

تحقيقا لرغبة الاطفال المسعفين في قضاء يوم بالقاعدة الجوية ببوفاريك. نظمت قيادة القوات الجوية اليوم 06 نوفمبر 2016. استقبالا لهم .بالقاعدة برنامج الزيارة الميدانية كان لأهم مرافق
image

بإقليم الناحية العسكرية الثالثة اكتشاف مخبأ للاسلحة

كشفت مصالح امس بالقطاع العملياتي لأدرار، مخبأ للأسلحة والذخيرة قرب الشريط الحدودي بإقليم الناحية العسكرية الثالثة، (20) مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف (13) مخزن ذخيرة، (400) طلقة من
image

حجز كمية من المشروبات الكحولية معدة للترويج بتيسمسيلت

 في إطــار محاربة ظاهرة ترويج المشروبات الكحولية بطريقة غير شرعية ، تمكنت قوات الشرطة لفرقة البحث والتدخل بأمن ولاية تيسمسيلت من حجز كمية من المشروبات الكحولية
قيم هذا المقال
0