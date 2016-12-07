في ختام الملتقى الدولي الذي احتضنته تلمسان : مساهل يُنوه بالمشوار النضالي لـ" بن بلّــــــة"





أكد وزير الشؤون المغاربية و الإتحاد الأفريقي و جامعة الدول العربية عبد القادر مساهل في ختام الملتقى الدولي حول "الرئيس الراحل أحمد بن بلة في بعديه الوطني و الدولي" بتلمسان بالمشوار النضالي والسياسي للرئيس الأول للجزائر المستقلة. وأوضح الوزير مساهل إسهامات الرئيس الراحل بن بلة في الحركة الوطنية و الدولية على مستوى أفريقيا و العالم، حيث قال إنه رجل عظيم قد أدى حياته كلها خدمة للوطن، وهو شخصية بارزة إذ لعبت دورا كبيرا في استقلال البلاد، وأضاف عبد القادر مساهل أن الرئيس الراحل بن بلة كان يدافع على أفكار نضالية قد أصبحت الآن في الأجندة الدولية كدمقرطة الأمم المتحدة فلا فرق بين الشمال والجنوب ، ولأفريقيا الحق في إيجاد مكانتها ضمن الأمم المتحدة. كما دعا المشاركون في ختام الملتقى بتلمسان إلى تشجيع بحث التوثيق في الرصيد الذي تركه أول رئيس للجزائر المستقلة واستغلاله في الأبحاث العلمية ذات المستوى الأكاديمي العالي. وتم التأكيد ضمن التوصيات التي توجت أشغال هذا اللقاء على تثمين البحث العلمي الهادف المتمحور حول الشخصيات الوطنية. وفي نفس السياق دعا المشاركون كافة المجاهدين وأهلهم إلى وضع الوثائق والصور الأرشيفية حول مختلف الشخصيات الوطنية تحت تصرف الباحثين لاستثمارها عمليا خدمة للتاريخ الوطني. وبعد المطالبة بترسيم جائزة أحمد بن بلة في البحث التاريخي والعلمي دعا المشاركون إلى إنجاز فيلم يعكس المشوار النضالي والسياسي للرئيس الأول للجزائر المستقبلة مع إبراز إسهاماته في الحركة الوطنية والحركات الدولية على مستوى أفريقيا والعالم. وفي المجال الأكاديمي تم تكريم الفائزين في مسابقة حول أحسن رواية وأحسن بحث علمي حول أحمد بن بلة ونضاله حيث عادت الجائزة الأولى في صنف الرواية إلى الأديبة دالي يوسف فاطمة الزهراء بعملها الموسوم "تاريخ رحلة غير منقطعة" فيما فازت الباحثة الأكاديمية عبو نجاة بالجائزة الأولى في مجال البحث بعملها "أحمد بن بلة مناضل ومجاهد مغاربي 1945-1956".

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