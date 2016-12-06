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06/12/2016 18:39:00

بلجيكا تشيد بتجربة الجزائر في مكافحة لارهاب


أعرب كاتب الدولة البلجيكي لشؤون اللجوء والهجرة تيو فرانكن امس الثلاثاء بالجزائر العاصمة عن رغبة بلده في تعزيز تعاونه مع الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب.وفي تصريح صحفي عقب لقائه بوزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أوضح السيد فرانكن أن "التعاون في المجال الأمني لاسيما مكافحة الإرهاب كان في صلب المحادثات". وقال إن "بلجيكا على غرار بلدان أوروبية أخرى تواجه التهديد الإرهابي". وأشار في هذا الصدد إلى أن "الجزائر تتوفر على تجربة كبيرة في مجال مكافحة الإرهاب" معربا عن أمل بلده في "الاستفادة من هذه التجربة من خلال تعميق التعاون الثنائي في هذا المجال".

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