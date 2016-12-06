

بلجيكا تشيد بتجربة الجزائر في مكافحة لارهاب أعرب كاتب الدولة البلجيكي لشؤون اللجوء والهجرة تيو فرانكن امس الثلاثاء بالجزائر العاصمة عن رغبة بلده في تعزيز تعاونه مع الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب.وفي



الاطفال المسعفين في يوم استراحة بالقاعدة الجوية ببوفاريك تحقيقا لرغبة الاطفال المسعفين في قضاء يوم بالقاعدة الجوية ببوفاريك. نظمت قيادة القوات الجوية اليوم 06 نوفمبر 2016. استقبالا لهم .بالقاعدة برنامج الزيارة الميدانية كان لأهم مرافق



بإقليم الناحية العسكرية الثالثة اكتشاف مخبأ للاسلحة كشفت مصالح امس بالقطاع العملياتي لأدرار، مخبأ للأسلحة والذخيرة قرب الشريط الحدودي بإقليم الناحية العسكرية الثالثة، (20) مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف (13) مخزن ذخيرة، (400) طلقة من



حجز كمية من المشروبات الكحولية معدة للترويج بتيسمسيلت في إطــار محاربة ظاهرة ترويج المشروبات الكحولية بطريقة غير شرعية ، تمكنت قوات الشرطة لفرقة البحث والتدخل بأمن ولاية تيسمسيلت من حجز كمية من المشروبات الكحولية



حوادث المرور: وفاة 22 شخصا و إصابة 971 آخرين بجروح في ظرف أسبوع لقي 22 شخصا حتفهم وأصيب 971 آخرين بجروح في 882 حادث مروري وقع في مختلف ولايات الوطن في الفترة الممتدة ما بين 27 نوفمبرالى غاية



عمال شركة النقل بالسكك الحديدية يتوقفون شن عمال الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اضرابا مفاجئا، بعد بلوغ المفاوضات مع الادارة طريقا مسدودا حسب مصادر نقابية. واجه المسافرون عبر خطوط السكك الحديدية،



مانويل فالس يعلن رسميا عن ترشحه للانتخابات الرئاسية الفرنسية أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، آمس، عن استقالته من منصبه من أجل الترشح في الانتخابات الرئاسية الفرنسية. وقال فالس، في كلمة ألقاها من معقله



«فتح» تنهي مؤتمرها السابع بانتخاب لجنة مركزية ومجلس ثوري اختتمت حركة «فتح»، الأحد، مؤتمرها السابع الذي انطلق يوم الثلاثاء، بإعلان الفائزين في انتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري. وحسب النتائح، نال عضوية المركزية، كل من، مروان



نور الدين بوطرفة: إطلاق مشروع للطاقات المتجددة بسعة 4 آلاف ميغاواط في 2017 كشف وزير الطاقة نور الدين بوطرفة على هامش منتدى الاستثمار والأعمال الإفريقي الذي تتواصل أشغاله لليوم الثاني بالجزائر عن إطلاق مشروع للطاقات المتجددة بسعة 4