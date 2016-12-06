الاطفال المسعفين في يوم استراحة بالقاعدة الجوية ببوفاريك





تحقيقا لرغبة الاطفال المسعفين في قضاء يوم بالقاعدة الجوية ببوفاريك. نظمت قيادة القوات الجوية اليوم 06 نوفمبر 2016. استقبالا لهم .بالقاعدة

برنامج الزيارة الميدانية كان لأهم مرافق القاعدة. لمركز التقليد والتأهيل على طائرات النقل الجوي، كما تم بهذه المناسبة عرض فيلم حول مهام مختلف أسراب الطائرات. كما تمكن الاطفال من الاطلاع

على مدرج الطائرات زيادة على ذلك تعرَّف هؤلاء الأطفال على انواع الطائرات التابعة للقوات الجوية الجزائرية، مما شعر الجميع ان الفرحة عمت قلوبهم وزادهم اكثر عندما قاموا برحلة جوية قصيرة المدى، بعد ها تناول الأطفال وجبة الغداء، مع اخذ صور تذكارية جماعية وتوزيع بعض الهدايا عليهم .بلا شك الزيارة أدخلت البهجة و السرور في قلوب الاطفال ، الذين عبروا عن امتنانهم وشكرهم للرعاية والترحيب اللذان خصتهم بهما قيادة القوات الجوية.

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