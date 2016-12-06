بإقليم الناحية العسكرية الثالثة اكتشاف مخبأ للاسلحة
كشفت مصالح امس بالقطاع العملياتي لأدرار، مخبأ للأسلحة والذخيرة قرب الشريط الحدودي بإقليم الناحية العسكرية الثالثة، (20) مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف (13) مخزن ذخيرة، (400) طلقة من عيار 14.5 ملم ،(116) طلقة من عيار 7.62 x 39،
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