حجز كمية من المشروبات الكحولية معدة للترويج بتيسمسيلت
في إطــار محاربة ظاهرة ترويج المشروبات الكحولية بطريقة غير شرعية ، تمكنت قوات الشرطة لفرقة البحث والتدخل بأمن ولاية تيسمسيلت من حجز كمية من المشروبات الكحولية معدة للترويج قدرت ب 2306 وحدة مع حجز سلاح أبيض من نوع " سيف " تم توقيف المتورط في الأربعينيات من العمر ، الذي كان يقوم بترويج المشروبات الكحولية بطريقة سرية بمكان إقامته بالمدخل الشرقي لمدينة تيسمسيلت. تم إنجاز ملف قضائي ضد المتورط وتقديمه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة تيسمسيلت . وتبقى قوات الشرطة مجندة على مدار 24 ساعة لمحاربة مختلف أشكال الجريمة وحماية المواطنين وممتلكاتهم .
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