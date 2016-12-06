حوادث المرور: وفاة 22 شخصا و إصابة 971 آخرين بجروح في ظرف أسبوع
لقي 22 شخصا حتفهم وأصيب 971 آخرين بجروح في 882 حادث مروري وقع في مختلف ولايات الوطن في الفترة الممتدة ما بين 27 نوفمبرالى غاية 3 ديسمبر-- كما أوردته اليوم الثلاثاء حصيلة لمصالح الحماية المدنية. وسجلت أثقل حصيلة بولاية تيارت بوقوع 13 حادث مروري أدى الى وفاة 04 أشخاص وجرح 22 آخرين . من جهة أخرى، قامت وحدات الحماية المدنية ب 19010 تدخل شمل مختلف أنشطتها من بينها 11961 تدخل في عمليات الإجلاء الصحي و1585 تدخل في حوادث المرور. وفي هذا الإطار، قامت هذه الوحدات بإسعاف وإجلاء 1306 جريح وتحويل 10442 مريض إلى المستشفيات لتلقي العلاج . كما قامت وحدات الحماية المدنية ب 934 تدخلا سمح بإخماد 605 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة. أما فيما يخص العمليات المختلفة فقد قامت وحدات الحماية المدنية ب4530 تدخل في نفس الفترة لتغطية 3987 عملية إسعاف وإنقاذ الأشخاص في خطر.
عدد القراءات 19 مرة | قراءات اليوم 19 مرة
- التنازل عن أسهم "مجمع الخبر" لفائدة "ناس برود": هيئة الدفاع تعلن انسحابها الجماعي من القضية
- دعوة لتحويل منزل اجتماع مجموعة 22 لمتحف وطني
- أول اجتماع لسلطة ضبط السمعي البصري يخصص لبرنامج العمل المستقبلي
- البروفيسور الجزائري عليم بن عبيد يفوز بجائزة نوبل في الطب
- بسبب انشغالها بامتحانات البكالوريا – مكرر: وزارة التربية تؤجل الإعلان عن مسابقة توظيف الأساتذة
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك