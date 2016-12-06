عمال شركة النقل بالسكك الحديدية يتوقفون
شن عمال الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اضرابا مفاجئا، بعد بلوغ المفاوضات مع الادارة طريقا مسدودا حسب مصادر نقابية. واجه المسافرون عبر خطوط السكك الحديدية، الأمرين اليوم لما تفاجئوا بشن العمال اضرابا آخرا ودون سابق انذار. واضطروا لتحويل وجهتهم لوسائل نقل أخرى. وليست المرة الأولى التي يدخل فيها عمال الشركة في اضراب هذه السنة، فسبق أن تم شل حركة القطارات عدة مرات خلال الأشهر الماضية، بسبب فشل المفاوضات مع الادارة حول عدة نقاط.
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