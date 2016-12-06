

حجز كمية من المشروبات الكحولية معدة للترويج بتيسمسيلت في إطــار محاربة ظاهرة ترويج المشروبات الكحولية بطريقة غير شرعية ، تمكنت قوات الشرطة لفرقة البحث والتدخل بأمن ولاية تيسمسيلت من حجز كمية من المشروبات الكحولية



حوادث المرور: وفاة 22 شخصا و إصابة 971 آخرين بجروح في ظرف أسبوع لقي 22 شخصا حتفهم وأصيب 971 آخرين بجروح في 882 حادث مروري وقع في مختلف ولايات الوطن في الفترة الممتدة ما بين 27 نوفمبرالى غاية



عمال شركة النقل بالسكك الحديدية يتوقفون شن عمال الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اضرابا مفاجئا، بعد بلوغ المفاوضات مع الادارة طريقا مسدودا حسب مصادر نقابية. واجه المسافرون عبر خطوط السكك الحديدية،



مانويل فالس يعلن رسميا عن ترشحه للانتخابات الرئاسية الفرنسية أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، آمس، عن استقالته من منصبه من أجل الترشح في الانتخابات الرئاسية الفرنسية. وقال فالس، في كلمة ألقاها من معقله



«فتح» تنهي مؤتمرها السابع بانتخاب لجنة مركزية ومجلس ثوري اختتمت حركة «فتح»، الأحد، مؤتمرها السابع الذي انطلق يوم الثلاثاء، بإعلان الفائزين في انتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري. وحسب النتائح، نال عضوية المركزية، كل من، مروان



نور الدين بوطرفة: إطلاق مشروع للطاقات المتجددة بسعة 4 آلاف ميغاواط في 2017 كشف وزير الطاقة نور الدين بوطرفة على هامش منتدى الاستثمار والأعمال الإفريقي الذي تتواصل أشغاله لليوم الثاني بالجزائر عن إطلاق مشروع للطاقات المتجددة بسعة 4



الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن عية: عاملان رئيسيان قد يرفعان سعر النفط إلى 100 دولار ارتفعت أسعار النفط بنسبة 15 في المائة مستفيدة من اتفاق «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك) على خفض الإنتاج الأربعاء الماضي. وشهدت أسعار النفط عالميا انتعاشا في



بداية الإنتاج في أكتوبر 2017: مصنع لشاحنات وحافلات سكانيا في معسكر كشف مدير مؤسسة "عطيفي" محمد مزوغي، أن لجنة التقييم التقني بوزارة الصناعة والمناجم، منحت نهاية نوفمبر الماضي، موافقتها على دفتر الشروط المقترح من طرف مؤسسته



فيما وضع متهم ثالث تحت الرقابة القضائية: قاتلا التلميذ رشيد العيفة وراء القضبان أمر قاضي التحقيق بمحكمة الحراش بالعاصمة، بإيداع شخصين الحبس، بتهمة الاعتداء على التلميذ رشيد عيفة الأسبوع الماضي، أمام مؤسسته التربوية بالدار البيضاء شرقي العاصمة، وهي