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06/12/2016 12:07:00

بداية الإنتاج في أكتوبر 2017: مصنع لشاحنات وحافلات سكانيا في معسكر


كشف مدير مؤسسة "عطيفي" محمد مزوغي، أن لجنة التقييم التقني بوزارة الصناعة والمناجم، منحت نهاية نوفمبر الماضي، موافقتها على دفتر الشروط المقترح من طرف مؤسسته الخاصة لإقامة مصنع للمركبات لعلامة "سكانيا" بولاية معسكر. وأبرز مدير المؤسسة أن الوزارة المذكورة أعطت عبر لجنة التقييم التقني أعطت موافقتها على دفتر الشروط المقترح من قبل مؤسسته، بعد الاستجابة لبعض التحفظات التقنية والقانونية ليتم لاحقا و بعد الانتهاء من إنجاز المصنع منح اعتماد خاص لكل صنف من المنتجات قبل الشروع في إنتاجه. ويتضمن مشروع إنجاز مصنع لصناعة وتركيب مركبات الوزن الثقيل والحافلات لعلامة "سكانيا" الذي شرع في تجسيده بالحظيرة الصناعية لعقاز بشمال الولاية بالتعاون مع مؤسسة سكانيا السويدية خمسة أصناف من المركبات من بينها حافلات للنقل الحضري للمسافرين وما بين المدن.  وقدر المبلغ النهائي للاستثمار -حسب نفس المصدر- بـ 900 مليون دج ثلثاه تمويل بنكي. وينتظر أن تخرج أول مركبة من المصنع شهر أكتوبر 2017 بمعدل يصل في أفاق متوسطة إلى 600 وحدة سنويا وبمعدل إدماج وطني يصل إلى 40 بالمائة.    ويضمن الشريك السويدي المرافقة التقنية ورخصة الإنتاج المجانية فضلا عن مراقبة النوعية والتكوين و مرافقة شبكة المناولين المتعاملين مع المصنع كما أشير إليه.  كما أمضت مؤسسة "عطيفي" اتفاقية مع مركز تكوين مهني متخصص بولاية وهران لتكوين العمال في مجموعة من المهن ذات العلاقة بهذا المجال والتي تم تحديدها سلفا من قبل تقنيين تابعين لمؤسسة سكانيا. ويشار إلى أن علامة "سكانيا" هي شركة سودية تصنع الأجهزة الثقيلة مثل الشاحنات الضخمة والحافلات إضافة إلى محركات صناعية وبحرية، ينتمي هذا المصنع إلى المجموعة الألمانية" فولكس فاجن آي جي". كما أن لسكانيا فروع إنتاج في كل من أوروبا  وأمريكا اللاتينية، إضافة إلى ذلك يوجد لديها مصانع تجميع في عشرة بلدان في إفريقيا، وفي آسيا، وفي أوروبا.

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