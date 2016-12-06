فيما وضع متهم ثالث تحت الرقابة القضائية: قاتلا التلميذ رشيد العيفة وراء القضبان





أمر قاضي التحقيق بمحكمة الحراش بالعاصمة، بإيداع شخصين الحبس، بتهمة الاعتداء على التلميذ رشيد عيفة الأسبوع الماضي، أمام مؤسسته التربوية بالدار البيضاء شرقي العاصمة، وهي الحادثة التي خلفت جدلا كبيرا خلال الأيام الماضية. كما تقرر في سياق التحقيقات في نفس القضية وضع متهم ثالث تحت الرقابة القضائية، بعدما وجهت للثلاثة تهمة الضرب والجرح المفضي إلى الوفاة. وكانت هذه القضية قد أثارت جدلا واسعا في وسط الرأي العام، خصوصا بعدما أعلن وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش في وقت سابق عن النتائج الأولية لعملية تشريح جثة التلميذ الضحية، حيث قال إن النتائج أشارت إلى أن الوفاة لم تكن ناتجة عن التعرض للعنف أو للضرب، وهو ما رفضه أهل الضحية.

حقائق جديدة حول "رأس الحربة" في جريمة قتل رشيد

أكد محفوظ العيفة والد التلميذ الضحية رشيد المعلومة التي انفردت بنشرها قناة خاصة والمتعلقة بإيداع متهمين اثنين في قتل ابنه رشيد الحبس المؤقت ووضع ثالث تحت الرقابة القضائية. وكشف والد الضحية في اتصال هاتفي بقناة جزائرية خاصة أن المتهم الثالث الموضوع تحت الرقابة القضائية والمدعو "بوعمامة" قد يكون هو رأس الحربة في الجريمة، مستندا في أقواله على ما وجده في هاتف ابنه، لا سيما ما تعلق بتهديده له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستدراجه بإيعاز من التلميذة "بسمة" التي رفض إقامة علاقة غرامية معها فكان مصيره القتل. واعتبر محفوظ العيفة أن ما جرى لابنه الراحل هو قضية مجتمع، فالعنف يهدد أبناء كل العائلات الجزائرية، مما يتطلب تكاثف الجهود من أجل محاربتها، متسائلا في ذات الوقت عن ضعف مستوى الرقابة داخل المؤسسات التربوية لا سيما وأنه كان مدرسا لأزيد من 35 سنة.

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