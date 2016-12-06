ولد عباس: "للمحافظ كلمته في الاستحقاقات المقبلة"





· الجبهة باقية على العهد وفية لمبادئ نوفمبر

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس خلال لقائه مع المحافظة الولائية لتيسمسيلت أن المحافظ هو السيد في محافظته يدرك أهمية المرحلة التي تتطلب تكاتف الجهود والعمل. وشدد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس خلال لقاء تشاوري على غرار باقي اللقاءات التي شرع فيها منذ عدة أيام لترتيب الشأن داخل المحافظات وكذا الحفاظ على استقرار الحزب عبر التراب الوطني وكذا الوعاء الانتخابي الذي اعتبره أثناء لقائه بالمحافظين الواحد تلوى الآخر، على الالتفاف حول الحزب وفتح الباب أمام المنخرطين، مؤكدا:" ..المحافظ هو السيد في محافظته يدرك أهمية المرحلة التي تتطلب تكاتف الجهود والعمل بنزاهة وإبراز أن الجبهة باقية على العهد وفية لمبادئ نوفمبر". وأضاف:" ما علمنا من الحافظة وما جرى أثناء اللقاء أن الأمور تبقى على ماهي عليه إلى غاية الانتهاء من الاستحقاقات القادمة"، مؤكدا انه حان الأوان أكثر من أي وقت سابق لالتفاف حول الحزب ولابد من تجسيد الإنسان المناسب في المكان المناسب وأي مرشح في أي قائمة كانت سواء في البرلمان أو الانتخابات المحلية لابد من تأشيرة القاعدة لأنها هي السيدة ، مفيدا:" ..هي المسؤولية في اختيار ممثلي الحزب وان تكون الموافقة بالإجماع لا يعنينا كيفية الاختيار سواء عن طريق التزكية أو انتخابات للفصل من سيكون ضمن قوائم الحزب"،و بهذا يكون جمال وعباس جسد أقواله إلى أفعال وداعا للشكارة او التعيينات الفوقية وأعاد الأهمية إلى المحافظات الولائية وقطع الطريق أمام السلطة الفوقية .

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