فيما ينتظر أن يكون التصويت بالإيجاب: الهدوء يخيم على مناقشة قانون المالية بـ"السينـــــــــــــــا" ·





خيَّم الهدوء على مناقشة مشروع قانون المالية 2017 بمجلس الأمة، عكس الفوضى و الملاسنات التي رافقت مناقشة المشروع بالغرفة السفلى للبرلمان- المجلس الشعبي الوطني- بين نواب أحزاب المولاة و المعارضة، فالمداخلات لم تتضمن عبارات تهكم ولا خروج عن الموضوع، إلا أن رئيس المجلس عبد القادر بن صالح أكد أنها تميزت ببعض الزلات اللفظية.

خديجة قدوار





زبيري: "لابد من ترشيد الدعم الموجه للعائلات"

دافع رئيس كتلة حزب جبهة التحرير الوطني محمد زبيري، أمس، عن قانون المالية 2017، متهما المعارضة بتخويف الشعب، مشددا على أهمية ترشيد الدعم الموجه للعائلات وتفادي اللجوء للمديونية الخارجية. وأكد زبيري دعم الأفلان لمشروع قانون المالية 2017، وقال بهذا الخصوص:" نواب الأفلان يطالبون الحكومة في اطار استراتيجيتها بان تولي الاهتمام بقضية " ترشيد الدعم الموجه للأسر" للتمييز بين مستحقو هذا الدعم والإستغلاليين، مشددا في الوقت ذته على اهمية حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وقال:" الحل الأمثل يكمن في التقليل من الضرائب على المؤسسات و المواطنين:" كان على الحكومة البحث عن البدائل قبل فرض الضرائب و الرسوم. وقدم رئيس كتلة الأفلان توضيحات خلال حديثه مع "الاتحاد" حول مطالبته لوزير المالية خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية 2017 لدعم مالي بالقول:" الدعم المالي سيوجه لفائدة الندوة الوطنية للمنتخبين لكي يمشي قانون البلدي و الولائي يمشي في صلب الشعب، وأضاف:" كل الدول تمشي بمنتخبيها"، مؤكدا ان الأمر عادي وأنه من صلاحيات الحكومة تقدين هكذا مساعدات. وقال محمد زبيري إن المعارضة تقوم بتخويف الجزائريين من قانون المالية 2017، واصفا الأصوات الرافضة للقانون بـ" المزايدات السياسية".





بوزريبة يحذِّر من التوجه إلى " المديونية"

دعا رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي عبد المجيد بوزريبة، أمس، الحكومة الجزائرية للابتعاد عن الحلول السهلة على غرار المديونية التي قال إنها ترهن مستقبل البلاد، مشددا في الوقت ذاته على أهمية مراقبة السوق و الأسعار لتفادي استنزاف جيوب الزوالية. وأوضح رئيس كتلة حزب "الأرندي" خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية 2017 بأن الحكومة تكيفت مع الوضع الراهن الذي تعيشه دول العام، وأنها وجدت البديل في اطار المعقول لضمان الاستقرار الأمني في محيط صعب، مؤكدا أن مشروع قانون المالية 2017 جاء لمرافقة النموذج الجديد للنمو ، مشيرا إلى ان الدولة متمسكة بالعدالة الاجتماعية. ودعا بوزريبة للإسراع في اصلاح المنظومة الجبائية لمحاربة التهريب و الفساد و استنزاف اموال الجزائريين، مرحبا في الوقت ذاته بمشروع القانون و الذي قال إن الأرندي سيصوت لأجله، وفتح رئيس كلتة الأرندي النار على المعارضة و التي أكد أنها تمارس الشعبوية تحضيرا للتشرييعات.





جيار: "لابد من الابتعاد عن المزايدات السياسوية"

دعا الهاشمي جيار - الثلث الرئاسي- ، أمس، للابتعاد عن المزايدات السياسوية، وقال إن الرهانات كبيرة للتصدي للأزمة. ووجه الهاشمي جيار رسائل إلى الطبقة السياسية حيث دعاها للابتعاد عن المزايدات السياسية التي لا تخدم أي طرف، مشددا على أهمية خلق التنمية والنهوض بالاقتصاد الوطني. وبدوره قال رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح إن النقاش ساده بعض الزلات اللفظية ..لكن الديمقراطية تقتضي عليا الاستماع للآخر ، مشددا في الوقت ذاته على اهمية الإبتعاد عن التجريح .

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