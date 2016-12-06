

نور الدين بوطرفة: إطلاق مشروع للطاقات المتجددة بسعة 4 آلاف ميغاواط في 2017 كشف وزير الطاقة نور الدين بوطرفة على هامش منتدى الاستثمار والأعمال الإفريقي الذي تتواصل أشغاله لليوم الثاني بالجزائر عن إطلاق مشروع للطاقات المتجددة بسعة 4



الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن عية: عاملان رئيسيان قد يرفعان سعر النفط إلى 100 دولار ارتفعت أسعار النفط بنسبة 15 في المائة مستفيدة من اتفاق «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك) على خفض الإنتاج الأربعاء الماضي. وشهدت أسعار النفط عالميا انتعاشا في



بداية الإنتاج في أكتوبر 2017: مصنع لشاحنات وحافلات سكانيا في معسكر كشف مدير مؤسسة "عطيفي" محمد مزوغي، أن لجنة التقييم التقني بوزارة الصناعة والمناجم، منحت نهاية نوفمبر الماضي، موافقتها على دفتر الشروط المقترح من طرف مؤسسته



فيما وضع متهم ثالث تحت الرقابة القضائية: قاتلا التلميذ رشيد العيفة وراء القضبان أمر قاضي التحقيق بمحكمة الحراش بالعاصمة، بإيداع شخصين الحبس، بتهمة الاعتداء على التلميذ رشيد عيفة الأسبوع الماضي، أمام مؤسسته التربوية بالدار البيضاء شرقي العاصمة، وهي



لوح يهدد بتحريك دعوى عمومية ضد كل من يتلاعب بالانتخابات أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أمس الإثنين، بدائرة إن أمناس بولاية إيليزي، خلال لقاء جمعه بإطارات العدالة والمجتمع المدني أن للقضاة واجب، حيث



ولد عباس: "للمحافظ كلمته في الاستحقاقات المقبلة" · الجبهة باقية على العهد وفية لمبادئ نوفمبر أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس خلال لقائه مع المحافظة الولائية لتيسمسيلت أن



فيما ينتظر أن يكون التصويت بالإيجاب: الهدوء يخيم على مناقشة قانون المالية بـ"السينـــــــــــــــا" · خيَّم الهدوء على مناقشة مشروع قانون المالية 2017 بمجلس الأمة، عكس الفوضى و الملاسنات التي رافقت مناقشة المشروع بالغرفة السفلى للبرلمان- المجلس الشعبي الوطني- بين نواب أحزاب المولاة و المعارضة، فالمداخلات لم تتضمن عبارات تهكم ولا خروج عن الموضوع، إلا أن رئيس المجلس عبد القادر بن صالح أكد أنها تميزت ببعض الزلات اللفظية.



اكتشاف مخبأ للأسلحة و الذخيرة، حجز 20 مسدس رشاش تم اكتشاف مساء الاثنين قرب الشريط الحدودي بإقليم الناحية العسكرية الثالثة (القطاع العملياتي لأدرار) - (20) مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، - (13) مخزن ذخيرة، - (400) طلقة



مجمع سوناطراك يجري مباحثات مع شركاء أجانب يعتزم مجمع سوناطراك الاستثمار في ميدان صناعة السيارات من خلال إنتاج 5 ملايين طن من العجلات المطاطية سنويا حسبما أعلنه يوم الاثنين بوهران نائب الرئيس