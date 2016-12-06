اكتشاف مخبأ للأسلحة و الذخيرة، حجز 20 مسدس رشاش
تم اكتشاف مساء الاثنين قرب الشريط الحدودي بإقليم الناحية العسكرية الثالثة (القطاع العملياتي لأدرار) - (20) مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف،
- (13) مخزن ذخيرة،
- (400) طلقة من عيار 14.5 ملم ،
- (116) طلقة من عيار 7.62 x 39،
إن هذه العمليات النوعية والمستمرة لوحدات الجيش الوطني الشعبي على الشريط الحدودي للبلاد، تؤكد على مدى العزم والإصرار على الحفاظ على أمن بلادنا وحماية الحدود الوطنية.
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