الوكالة الوطنية للتشغيل: موقع الكتروني لتسهيل تسجيل طلبات الباحثين عن العمل





أطلقت الوكالة الوطنية للتشغيل منذ أمس الاحد عبر أربع ولايات نموذجية موقعا الكترونيا جديدا للسماح لطالبي العمل و المستخدمين بتسجيل طلباتهم عبر شبكة الانترنيت حسبما أكده اليوم الاثنين المدير العام للوكالة محمد الطاهر شعلال. و صرح السيد شعلال للصحافة على هامش ندوة حول الإحصائيات و التشغيل ان "الوكالة أطلقت منذ الأمس في ولايات سيدي بلعباس و عنابة و بجاية و بومرادس خدماتها عن بعد مع انتظار تعميمها يوم 2 يناير 2017 عبر كامل التراب الوطني". و أوضح السيد شعلال ان هذا الموقع الجديد (www.anem.dz) "الذي يعد في المرحلة التجريبية" يهدف الى التقليل من التنقلات على مستوى الوكالات من خلال ادراج الطلبات عبر الانترنيت. و اشار يقول انه "فور دخول الموقع سيجد طالب العمل خانة مخصصة له يملأ فيها استمارة و ينتظر حينها ردا على اجابته" موضحا انه ينبغي على هذا الاخير التنقل مرة واحدة الى الوكالة للتأكيد على طلبه. و اضاف نفس المسؤول انه تم تخصيص خانة للمستخدمين الباحثين عن عمال مشيرا الى ان "هذه الخدمة الجديدة لن تلغي العلاقة البشرية". و اكد السيد شعلال يقول "اننا خدمة عمومية و علينا استقبال المواطنين و لكن هدفنا من خلال هذه الخدمة عن بعد يتمثل في التقليل من التنقلات على مستوى الوكالات".

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