

الوكالة الوطنية للتشغيل: موقع الكتروني لتسهيل تسجيل طلبات الباحثين عن العمل أطلقت الوكالة الوطنية للتشغيل منذ أمس الاحد عبر أربع ولايات نموذجية موقعا الكترونيا جديدا للسماح لطالبي العمل و المستخدمين بتسجيل طلباتهم عبر شبكة الانترنيت حسبما



الوزير الأول البلجيكي في زيارة عمل إلى الجزائر ابتداء من الثلاثاء سيقوم الوزير الأول البلجيكي شارل ميشيل بزيارة عمل في الجزائر تدوم يومين ابتداء من يوم غد الثلاثاء حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول. و



بكالوريا : العودة إلى الرزنامة القديمة لا يعني "التراجع" في الإصلاحات أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط اليوم بالجزائر العاصمة أن قرار العودة إلى الرزنامة القديمة ذات خمسة أيام بالنسبة للبكالوريا لا يعني "تراجعا" في



ضبط كمية كبيرة من الألعاب النارية و 19 كلغ من الكيف المعالج ضبط عناصر الدرك الوطني أمس الأحد كمية من الألعاب النارية تقدر بقرابة 128 الف وحدة فيما ضبطت 19 كلغ من الكيف المعالج في عدة مناطق



مانويل فالس يعتزم تقديم استقالته للتفرغ لحملته الانتخابية: معسكر اليسار في فرنسا يتنفس الصعداء كان وقع الصدمة كبيرا لدى الفرنسيين، يوم الخميس مساء، إثر خطاب رئاسي نقلته كل وسائل الإعلام مباشرة من قصر الايليزيه على الساعة الثامنة مساء. وأعلن



توزيع أولى سكنات صيغة الترقوي العمومي مع نهاية ديسمبر أكد وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون يوم السبت بالجزائر أنه سيتم الشروع في توزيع أولى سكنات صيغة الترقوي العمومي مع نهاية



بكالوريا 2017 : وزارة التربية تكشف عن رزنامة الامتحانات استنادا الى وكالة الانباء الجزائرية ان وزارة التربية الوطنية أفرجت عن الجدول الخاص بسير اختبارات شهادة البكالوريا دورة 2017 الذي سيتم نشره على مستوى الثانويات، حيث تميزت



احتياطات الصرف ستبلغ في نهاية السنة 118 مليار دولار أكد محافظ بنك الجزائر محمد لوكال يوم السبت بالجزائر العاصمة أن احتياطات الجزائر من الصرف ستتراوح في نهاية سنة 2016 بين 117 و 118 مليار



افتتاح الأيام الطبية الجراحية الـ15 للمستشفى العسكري الجهوي الجامعي انطلقت أول أمس السبت أشغال الأيام الطبية الجراحية الـ 15 للمستشفى العسكري الجهوي الجامعي "الدكتور أمير محمد بن عيسى" للناحية العسكرية الثانية بوهران بعنوان "أمراض