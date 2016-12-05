الوزير الأول البلجيكي في زيارة عمل إلى الجزائر ابتداء من الثلاثاء
سيقوم الوزير الأول البلجيكي شارل ميشيل بزيارة عمل في الجزائر تدوم يومين ابتداء من يوم غد الثلاثاء حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول. و أوضح المصدر أنه سيتم خلال هذه الزيارة التي تندرج في إطار تعزيز التعاون بين البلدين "تقييم العلاقات الثنائية في كل المجالات". و أضاف نفس المصدر أن الطرفين "سيتباحثان الآليات التي من شأنها توسيع التبادلات الإقتصادية كما سيدرسان في إطار الحوار و التنسيق مسألة تنقل الأشخاص وقضايا أمنية أخرى". وخلص البيان إلى أن أن المحادثات ستسمح أيضا بمناقشة "المسائل الدولية و الإقليمية ذات الإهتمام المشترك و خاصة تلك المتعلقة بتطورات الوضع السياسي و الإنساني في المنطقة".
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