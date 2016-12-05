بكالوريا : العودة إلى الرزنامة القديمة لا يعني "التراجع" في الإصلاحات





أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط اليوم بالجزائر العاصمة أن قرار العودة إلى الرزنامة القديمة ذات خمسة أيام بالنسبة للبكالوريا لا يعني "تراجعا" في مسار إصلاح هذا الإمتحان و لكن "إعادة ضبط" يأخذ بعين الإعتبار انشغالات التلاميذ. و صرحت الوزيرة على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن "الأمر لا يتعلق بتراجع و لكن بإعادة ضبط استجبنا من خلاله للإنشغالات المعبر عنها من طرف التلاميذ ليس فقط عبر الشبكات الإجتماعية بل أيضا بمناسبة تنقلاتي إلى مختلف المؤسسات التربوية". و أوضحت السيدة بن غبريت أنه "لم يتم المساس بالمبدأ المتعلق بتخفيف محتوى المواضيع و لا بتقليص ساعات الإمتحانات". و ذكرت في هذا السياق بأنه "تم طرح مجموعة من الإقتراحات في إطار مراجعة امتحان البكالوريا" أفضت إلى اجماع حول "التطبيق التدريجي" لهذه الإصلاحات. و اعتبرت الوزيرة أنه من الضروري الشروع في المستقبل القريب في شرح مسار إصلاح البكالوريا لتلاميذ الأقسام النهائية" مشيرة إلى أن "الإصلاحات تكتسي بعدا بيداغوجيا قبل كل شيء". و فيما يخص الديوان الوطني للإمتحانات و المسابقات أكدت المسؤولة الأولى عن القطاع أن هذه الهيئة "ستشهد إصلاحات على جميع المستويات انطلاقا من تأمين الموقع (...) و مراجعة المنشوارت" التي تسيره. و لدى تطرقها إلى مسألة العنف في الوسط المدرسي و محيطه أعلنت السيدة بن غبريت أن "الإستراتيجية الوطنية في مجال الأمن و مكافحة العنف في المؤسسات التربوية و محيطها سيتم عرضها في غضون خمس عشرة يوما".

عدد القراءات 25 مرة | قراءات اليوم 25 مرة