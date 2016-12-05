ضبط كمية كبيرة من الألعاب النارية و 19 كلغ من الكيف المعالج





ضبط عناصر الدرك الوطني أمس الأحد كمية من الألعاب النارية تقدر بقرابة 128 الف وحدة فيما ضبطت 19 كلغ من الكيف المعالج في عدة مناطق من الوطن، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الاثنين. و أوضح ذات البيان انه "في إطار محاربة التهريب و الجريمة المنظمة، ضبط عناصر الدرك الوطني يوم 4 ديسمبر بكل من تلمسان وعين تيمشنت الناحية العسكرية الثانية و سطيف الناحية العسكرية الخامسة (19) كيلوغرام من الكيف المعالج و (127816) وحدة من الألعاب النارية و(3) مركبات، فيما تم توقيف ثلاثة (3) تجار للمخدارت". و أضاف البيان "و من جهة أخرى ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي و عناصر الدرك الوطني بكل من برج باجي مختار الناحية العسكرية السادسة و ميلة /ن.ع.5 ،أربعة و عشرين (24) مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة". و أفاد ذات البيان انه "وحدة لحراس الشواطئ بعنابة الناحية العسكرية الخامسة ،أحبطت محاولة هجرة غير شرعية ل(24) شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع".

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