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05/12/2016 12:23:00

بكالوريا 2017 : وزارة التربية تكشف عن رزنامة الامتحانات


 

استنادا الى وكالة الانباء الجزائرية  ان  وزارة التربية الوطنية أفرجت عن الجدول الخاص بسير اختبارات شهادة البكالوريا دورة 2017 الذي سيتم نشره على مستوى الثانويات، حيث تميزت هذه الرزنامة بتقليص عدد المواد الممتحن فيها إلى مادتين في اليوم والشروع في إجراء الامتحانات على الساعة التاسعة بدل الثامنة.

فبعد فترة من الترقب، أضحى بإمكان المعنيين الإطلاع على الرزنامة النهائية للإمتحان المصيري لشهادة البكالوريا التي نشرتها الوصاية مساء أمس الأحد  و التي ستوزع خلال الساعات المقبلة على مستوى مؤسسات التعليم الثانوي عبر الوطن بعد موافاة مدراء التربية عبر الولايات بها، و هي الرزنامة التي أعيد النظر فيها من خلال العودة إلى النظام القديم الذي يعتمد على خمسة أيام، "نزولا عند رغبة تلاميذ الأقسام النهائية"، على أن تتم مراجعة هذا النظام "تدريجيا".

و في هذا الإطار، سيكون الممتحنون خلال الفترة ما بين 11 و 15 يونيو المقبل على موعد مع امتحان شهادة البكالوريا الذي سيعرف في طبعته لهذه السنة إدراج جملة من الإجراءات، أهمها تقليص عدد المواد الممتحن فيها إلى مادتين يوميا بدل ثلاثة  مع الشروع في إجراء الامتحانات على الساعة التاسعة بدل الثامنة.

كما تقرر أيضا في ذات الصدد، تمديد فترة الاستراحة بين امتحان و آخر إلى ساعة ونصف بدل نصف ساعة وكذا تقليص نصف ساعة لكل امتحان على أن يكون محتوى هذا الأخير منطبق مع التوقيت الجديد، حسب ما أكدته المسؤولة الأولى عن قطاع التربية نورية بن غبريت.

ففيما يتعلق بالمضمون، سيتم الحفاظ على الموضوعين الإختياريين في كل مادة، مع الحفاظ أيضا على مدة نصف ساعة لانتقاء أحدهما.

و كانت السيدة بن غبريت قد طمأنت المقبلين على امتحان البكالوريا بأنه ستتم مرافقتهم و توفير كل ظروف النجاح لهم من خلال تزويدهم بعناوين إلكترونية لتسهيل ولوجهم إلى موقع الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد الذي يمنح دروسا تدعيمية مجانا.

كما دعت الطلبة إلى الاعتماد فقط على الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة التربية كمصدر للمعلومات وعدم الانسياق وراء الأخبار التي تنشر عبر مواقع أخرى.

 
 
 

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