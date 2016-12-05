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05/12/2016 11:54:00

الطيب زيتوني يؤكد: "الاحتفاء بالبطل أحمد بن بلة هو تجسيد العهد مع الجزائر"


أكد وزير المجاهدين الطيب زيتوني أمس الأحد بتلمسان أنه عند الاحتفاء بالبطل أحمد بن بلة "فنحن نحتفل بأبطال الجزائر ونجسد العهد مع الجزائر ونجدد العزم على تثبيت القيم والمثل العليا للجزائر". وأكد الوزير في كلمته الافتتاحية للملتقى الدولي "أحمد بن بلة في بعديه الوطني والدولي" المنظم بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد أول رئيس للجزائر المستقلة "إننا نلتقي لنحتفي بهذا القائد والمجاهد المخلص الوفي لمبادئه" ، مذكرا بأن وفاء هذا المجاهد "تجسد بالمقاومة والنضال والكفاح والجهاد والصمود والمعاناة... مما جعله يرتقي إلى مصاف زعماء العالم وعقلاء إفريقيا". وأشار زيتوني إلى أن هذه الوقفة التي تجمع الباحثين من شتى الجامعات من داخل وخارج الوطن والمجاهدين الذين صنعوا ملحمة نوفمبر "قد باركها رئيس  الجمهورية المجاهد عبد العزيز بوتفليقة بإضفائه الرعاية السامية". وذكر الوزير في ذات السياق بمقولة رئيس الجمهورية في مايو 2005 بمناسبة منح لأحمد بن بلة الدكتوراه الفخرية لجامعة تلمسان "لقد كنتم بحق رجل القرن العشرين الذي يهتدي بأفكاره كل من يريد اقتفاء نهج المجاهدين المخلصين"... "ووفائكم للأخلاق النبيلة جعلكم تتصدرون قائمة الحكماء السياسيين الذين تميزوا بتفانيهم في الكفاح من أجل عالم عادل تسوده الطمأنينة والديمقراطية وتساوي الفرص". وبعد التذكير بواجب الشعب الجزائري في عدم التنكر لجميل أبطاله أشار الطيب زيتوني إلى الرسالة التي رسمها رئيس الجمهورية واصفا إياها برسالة المروءة والعزة والكرامة من أجل الأمن والسكينة والطمأنينة لرفع تحدي التنمية وبلوغ الأهداف. وأضاف وزير المجاهدين أن "هذه الرسالة تتطلب لحفظها التسلح بأدوات العيش في هذا العصر وهي العلم والمعرفة واكتساب التكنولوجيا وزرع الأمل والسعادة في نفوس أبناء شعبنا الكريم". كما أبرز أنه "إذا كان المجاهد القائد أحمد بن بلة كرس شبابه وحياته من أجل تحرير البلاد واكتوى في حياته بصعوبات من أجل الجزائر علينا أن نجتهد من أجل الجزائر والجزائر فقط". يذكر أن مراسم افتتاح هذا الملتقى المنظم من قبل جامعة "أبو بكر بلقايد" لتلمسان بالتنسيق مع الولاية قد شهدت حضور أيضا وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح ووزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل وعدة شخصيات وأكاديميين من داخل وخارج الوطن. ويتيح هذا اللقاء الذي تدوم أشغاله يومين إبراز التاريخ النضالي للرئيس السابق الراحل أحمد بن بلة ومساهماته في الحركة الوطنية والثورة التحريرية المجيدة ومكانته العالمية وجهوده السياسية والفكرية والإنسانية على مستوى مختلف الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية. ويتمحور الملتقى حول عدة مواضيع منها "مولد ومنشأ وتكوين أحمد بن بلة" و"الجزائر في نضاله من تحضير الثورة وإمدادها بالأسلحة إلى الاختطاف" و"بن بلة الرئيس في ظل الجزائر المستقلة وصياغة دستورها والتأكيد على مبدأ سيادتها" و"بعده العالمي وإسهاماته في حركات السلم والتحرر وإرساء القيم الإنسانية بالعالم".

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