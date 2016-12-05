مساهمة الجزائر "فعالة" في تطوير التعليم العالي في الوطن العربي





أكد نائب رئيس جامعة الجزائر 1 عزيز سلامي يوم الاحد بعمان أن مساهمة الجزائر "فعالة " في مجال تطوير التعليم العالي في الوطن العربي وذلك من خلال عضويتها " المميزة" في اتحاد الجامعات العربية.

وأشار عزيز سلامي في تصريح لواج على هامش انعقاد الدورة الاستثنائية لاتحاد الجامعات العربية الكائن مقره بعمان الى أن الجامعة الجزائرية "بدت مشاركتها في السنوات الاخيرة بشكل لافت وفعال في اتحاد الجامعات العربية ومساهمتها فعالة في تطوير التعليم العالي في الوطن العربي من خلال مثلا إقتراح البدائل للمشكلات التي يعاني منها نظام التعليم العالي العربي وتقديم برامج ومناهج فعالة تراعي التطورات الحاصلة في مختلف مجالات العلم والمعرفة على المستوى العالمي".

وبخصوص المجهودات المبذولة للدفع بقطاع التعليم العالي في الجزائر أشار ذات المتحدث الى السياسة التي تنتهجها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال انفتاح الجامعة الجزائرية على محيطيها العربي والدولي وهو الامر الذي من شأنه -- كما قال-- "إعطاء نفس جديد وكبير لنمط التعليم العالي وتطويره والارتقاء بمستوى لطلبة في مختلف التخصصات". كما اعتبر بان انخراط الجامعة الجزائرية في الاتحادات والمنظمات الدولية ذات الصلة " يلزمها بالعمل على صيغ جديدة للتعاون المتبادل وإعادة النظر في التنظيم والمناهج والبرامج وكل ما يتصل بالعملية التعليمية" مشيرا في نفس الوقت الى أن عضوية الجزائر في اتحاد الجامعات العربية "نابعة من إرادتها في الانفتاح على مختلف الجامعات في الوطن العربي بما يخدم عملية تطوير نظام التعليم العالي في الجزائر".

وإضافة الى جامعة الجزائر 1 بن يوسف بن خدة فقد شاركت كل من جامعات الاغواط "عمار ثليجي" و المدية " يحيى فارس" و " الامير عبد القادر" للعلوم الاسلامية اضافة الى جامعة الجزائر 2 ببوزريعة في الدورة الاستثنائية لاجتماع الاردن وهي الجامعات الجزائرية الخمسة الاعضاء في اتحاد الجامعات العربية. و حسب الأمين العام للاتحاد أبو عرابي العدوان فان لقاءات الاتحاد تهدف لدفع التعاون بين الجامعات العربية من جهة وبين الجامعات العربية والجامعات العالمية من جهة أخرى في موضوعات ضبط جودة التعليم الجامعي العالي وضمان نوعيته والسعي لتحقيق الاعتراف المتبادل بالشهادات الصادرة عن المؤسسات التعليمية ودعم التميز والإبداع الطلابي وتشجيع الأنشطة الطلابية المشتركة.

وأضاف ان هذا اللقاء يسعى الى دعم عمليات تطوير أداء المؤسسات التعليمية واستقلاليتها وتأكيد الحرية البحثية والأكاديميةلاعضاء هيئة التدريس فيها وحماية حقوقهم وتقوية أواصر التعاون بينهم وتدويل التعليم العالي في الوطن العربي. ويعد اتحاد الجامعات العربية منظمة تعمل في إطارجامعة الدول العربية و يقع مقرها في عمان وتهدف الى دعم وتواصل الجامعات في العالم العربي وهي تضم حاليا اكثر من 300 جامعة واج

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