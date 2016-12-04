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04/12/2016 18:17:00

عبد السلام بوشوارب يستقبل المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية


  استقبل عبد السلام  بوشوارب ، وزير الصناعة والمناجم اليوم، بمقر وزارته ، السيد لي يونغ، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية:أمس الأحد الزيارة ركزت اساسا على التعاون بين الجزائر ومنظمة الأمم المتحدة في مجالات التنمية الصناعية مقابلة وبالمناسبة  تطرق بوشوارب  للإصلاحات الأخيرة التي تعرفها الجزائر وتلك التي تجري حاليا لتسهيل عملية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال في الجزائر، مع التركيز بصفة خاصة على التدابير المتخذة للإدارة وتشغيل القطاع العام وظروف الاستثمار، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والقدرة التنافسية فضلا عن الإجراءات المتخذة في قطاع التعدين.وفيما يتعلق بالتعاون بين الجزائر والمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ، ووصفت من قبل بوشوارب بالمرضية، في حين يرغب الطرفان في التوسع  الى المناطق المستهدفة الأخرى مثل قطاع الميكانيكية. من جانبه، أعرب المدير العام ا لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية  انضمام منظمته إلى نهج الجزائري في مجال لإصلاحات الاقتصادية، وأعرب عن استعداد المنظمة  لتعزيز التعاون الثنائي وتوسيع إلى مجالات اخرى مع الاهتمام من الطرف الجزائري فضلا عن برنامج التعاون و الالتزام الي سيساهم في تعزيز التعاون بين  جنوب وجنوب على وجه الخصوص في مجال كهرباء أفريقيا، وهي المنطقة التي يمكن للجزائر ان تساهم فيها  تساهم إلى حد كبير. للاشارة فإن المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يزور الجزائر للمشاركة في المنتدى الأفريقي للاستثمار والأعمال.

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