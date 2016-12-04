وزير التعليم العالي في زيارة عمل إلى ماليزيا ابتداء من هذا الاثنين
قوم وزير التعليم العالي و البحث العلمي الطاهر حجار ابتداء من يوم الإثنين بزيارة عمل إلى ماليزيا بدعوة من نظيره الماليزي حسبما ما جاء اليوم الأحد في بيان لوزارة التعليم العالي.و خلال هذه الزيارة التي تندرج في إطار تعزيز العلاقات الثنائية سيتم توقيع مذكرة تفاهم و تعاون في مجال التعليم العالي و البحث العلمي. و أوضح ذات المصدر أن مذكرة التفاهم ستكون بمثابة إطار قانوني لإعطاء "دفع جديد" للعلاقات الجزائرية الماليزية في مجال البحث العلمي و التعاون الجامعي. كما سيجري السيد حجار محادثات مع وزيري التعليم العالي و العلوم و التكنولوجيات و رئيس الوكالة الماليزية لتأمين النوعية.
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