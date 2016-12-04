

عبد السلام بوشوارب يستقبل المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية استقبل عبد السلام بوشوارب ، وزير الصناعة والمناجم اليوم، بمقر وزارته ، السيد لي يونغ، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية:أمس الأحد الزيارة ركزت



وزير التعليم العالي في زيارة عمل إلى ماليزيا ابتداء من هذا الاثنين قوم وزير التعليم العالي و البحث العلمي الطاهر حجار ابتداء من يوم الإثنين بزيارة عمل إلى ماليزيا بدعوة من نظيره الماليزي حسبما ما جاء اليوم



نور الدين مرسلي في تيسمسيلت قصد الاستثمار حل صباح هذا الأحد البطل العالمي نور الدين مرسلي في زيارة رسمية إلى الولاية تيسمسيلت وحسب المعلومات التي هي بحوزتنا ان البطل سينتقل إلى بلدية



ضبط (70) كيلوغراما من الكيف المعالج بعين تموشنت ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 03 ديسمبر 2016، (70) كيلوغراما من الكيف المعالج بعين تموشنت الناحية العسكرية الثانية ، في حين أوقف عناصر الدرك



في ختام مهرجان المسرح المحترف: مسرحية "طرشاقة" تتوج بجائزة أحسن عرض توجت مسرحية "طرشاقة" للمسرح الوطني الجزائري سهرة أول أمس بالجزائر العاصمة بجائزة أحسن عرض متكامل في اختتام الطبعة الـ11 للمهرجان الوطني للمسرح المحترف. وتتمحور مسرحية "طرشاقة"



تنظيم «الدولة» بين ثلاثة أقطاب في التيار السلفي الجهادي الأردني يرفض أبرز زعامات التيار السلفي الجهادي في الأردن الشيخ أبو محمد الطحاوي أية جهود وساطة أو مبادرات للتخفيف من قيود سجنه المستمر منذ سنوات عبر



أكثر من 2000 رجل أعمال يناقشون اقتصاد إفريقيا في المنتدى الجزائري الإفريقي تحتضن الجزائر على مدار ثلاثة أيام، الدورة الأولى من "المنتدى الأفريقي للاستثمارات والأعمال" بمشاركة حوالي 2000 من رجال الأعمال من بينهم 1000 من القارة الإفريقية. ويعد



الجزائر ستخفض إنتاجها ب 50.000 برميل/ يوميا ستخفض الجزائر انتاجها ب 50.000 برميل/ اليوم في إطار اتفاق تخفيض الإنتاج الذي تبنته الأوبك خلال اجتماعها الوزاري العادي بفيينا حسبما علم من مصادر موثوقة. وكان



على المملكة المغربية أن تفهم جيدا بأن الأفارقة ليسوا رعايا لدى الملك أكد الوزير الأول الصحراوي طالب عمر خلال افتتاح أشغال المؤتمر الثامن لاتحاد العمال الصحراويين يوم السبت ببوجدور (مخيمات اللاجئين الصحراويين) بأنه "على المملكة المغربية أن