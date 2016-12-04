نور الدين مرسلي في تيسمسيلت قصد الاستثمار







حل صباح هذا الأحد البطل العالمي نور الدين مرسلي في زيارة رسمية إلى الولاية تيسمسيلت وحسب المعلومات التي هي بحوزتنا ان البطل سينتقل إلى بلدية بوقايد بمعية سلطات الولاية حيث سيفقد هناك أماكن سياحية تحديدا بعين عنتر . وحسب ذات المصادر التي لم تتأكد بعد ان الرياضي نور الدين مرسلي جاء الى الولاية لنية الاستثمار في المجال الرياضي لاسيما في اختصاص العاب القوى وبالمناسبة تعد عين عنتر ببلدية بوقايد من أحسن المناطق المكسوة بالغابات والأحراش وأشجار السرو وانها تتربع على مساحة شاسعة قابلة لان تكون مركز تدريب من الطراز العالمي نظرا لمميزاتها في اختصاص العاب القوى وحتى للمصابين با مرض الربو . نور الدين مرسلي سبق وان زار الولاية قبل أسابيع فقط حيث كانت مشاورات بينه وبين السلطات المحلية للولاية الا ان اليوم سيتفقد منطقة الونشريس وبالخصوص بوقايد التي تفقدها مؤخرا وزير الداخلية ونالت إعجابه . الساعات القادمة ستكون كافية وشافية وكاشفة لزيارة نور الدين مرسلي إلى الولاية .

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