ضبط (70) كيلوغراما من الكيف المعالج بعين تموشنت





ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 03 ديسمبر 2016، (70) كيلوغراما من الكيف المعالج بعين تموشنت الناحية العسكرية الثانية ، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود (20) مهاجرا غير شرعي بكل من وهران وتلمسان وغليزان. كما تم ضبط (720) لتر من الوقود بتلمسان. وبالوادي الناحية العسكرية الرابعة ، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي مهربا كان على متن شاحنة مُحملة بـ(40) قنطار من مادة التبغ، فيما ضبط عناصر الدرك الوطني (1600) لتر من الوقود. كما أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي مهربا وحجزت مركبة رباعية الدفع و(1959) قرص مهلوس بعين قزام الناحية العسكرية الاسادسة . وبعنابة الناحية العسكرية الخامسة ، أحبطت وحدة لحراس الشواطئ محاولة هجرة غير شرعية لـ(31) شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع.

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