"السناباست" تجدد الثقة في إلياس مرابط
قام المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية" SNPSP" بتجديد الثقة في رئيسه إلياس مرابط. وتم تجديد الثقة في إلياس مرابط خلال فعاليات المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للمراسي الصحة العمومية و الذي جرى أيام 29 ،30 نوفمبر و 01 ديسمبر الجاري ، وكشفت النقابة خلال المؤتمر على العمل في اطار التكتل النقابي للوصول إلى انشاء كنفدرالية نقابية مستقلة، مشيرة إلى موقفها من مشروع قانون الصحة و الاصلاحات الجارية ، ورفعت النقابة خلال اللقاء عدة مطالب اهمها إلغاء العمل بعقود ما قبل التشغيل، داعية لفتح حوار جاد مع النقابات.
عدد القراءات 24 مرة | قراءات اليوم 24 مرة
طالع أيضا الوطني
جديد الأخبار
- التنازل عن أسهم "مجمع الخبر" لفائدة "ناس برود": هيئة الدفاع تعلن انسحابها الجماعي من القضية
- دعوة لتحويل منزل اجتماع مجموعة 22 لمتحف وطني
- أول اجتماع لسلطة ضبط السمعي البصري يخصص لبرنامج العمل المستقبلي
- البروفيسور الجزائري عليم بن عبيد يفوز بجائزة نوبل في الطب
- بسبب انشغالها بامتحانات البكالوريا – مكرر: وزارة التربية تؤجل الإعلان عن مسابقة توظيف الأساتذة
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك