

في ختام مهرجان المسرح المحترف: مسرحية "طرشاقة" تتوج بجائزة أحسن عرض توجت مسرحية "طرشاقة" للمسرح الوطني الجزائري سهرة أول أمس بالجزائر العاصمة بجائزة أحسن عرض متكامل في اختتام الطبعة الـ11 للمهرجان الوطني للمسرح المحترف. وتتمحور مسرحية "طرشاقة"



تنظيم «الدولة» بين ثلاثة أقطاب في التيار السلفي الجهادي الأردني يرفض أبرز زعامات التيار السلفي الجهادي في الأردن الشيخ أبو محمد الطحاوي أية جهود وساطة أو مبادرات للتخفيف من قيود سجنه المستمر منذ سنوات عبر



أكثر من 2000 رجل أعمال يناقشون اقتصاد إفريقيا في المنتدى الجزائري الإفريقي تحتضن الجزائر على مدار ثلاثة أيام، الدورة الأولى من "المنتدى الأفريقي للاستثمارات والأعمال" بمشاركة حوالي 2000 من رجال الأعمال من بينهم 1000 من القارة الإفريقية. ويعد



الجزائر ستخفض إنتاجها ب 50.000 برميل/ يوميا ستخفض الجزائر انتاجها ب 50.000 برميل/ اليوم في إطار اتفاق تخفيض الإنتاج الذي تبنته الأوبك خلال اجتماعها الوزاري العادي بفيينا حسبما علم من مصادر موثوقة. وكان



على المملكة المغربية أن تفهم جيدا بأن الأفارقة ليسوا رعايا لدى الملك أكد الوزير الأول الصحراوي طالب عمر خلال افتتاح أشغال المؤتمر الثامن لاتحاد العمال الصحراويين يوم السبت ببوجدور (مخيمات اللاجئين الصحراويين) بأنه "على المملكة المغربية أن



"السناباست" تجدد الثقة في إلياس مرابط قام المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية" SNPSP" بتجديد الثقة في رئيسه إلياس مرابط. وتم تجديد الثقة في إلياس مرابط خلال فعاليات المؤتمر السابع للنقابة



رابطة حقوق الإنسان: ترحيل 1500 مهاجر غير شرعي إلى مخيم زرالدة طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أمس، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الجزائر تسجيل المهاجرين الأفارقة في الجزائر كلاجئين وتقديم لهم مساعدات



خلال الفترة ما بين 30 نوفمبر إلى 01 ديسمبر الجاري: وفاة 06 أشخاص وإصابة 20 آخرين أحصت وحدات الحماية المدنية عدة حوادث مرور منها 06 تسببت في وفاة 06 أشخاص في مكان الحوادث وإصابة 20 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم



بن غبريط: 40 مليون كتاب جديد لتلاميذ الابتدائي والمتوسط · طبع 70 مليــون كتــاب خــلال الدخــول المـدرسـي المقبـل أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، أمس، أنه سيتم طبع أزيد من 70 مليون كتاب