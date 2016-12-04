خلال الفترة ما بين 30 نوفمبر إلى 01 ديسمبر الجاري: وفاة 06 أشخاص وإصابة 20 آخرين





أحصت وحدات الحماية المدنية عدة حوادث مرور منها 06 تسببت في وفاة 06 أشخاص في مكان الحوادث وإصابة 20 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم في عين المكان ثم نقلهم إلى مختلف المصالح الإستشفائية من طرف مصالح الحماية المدنية. وأضاف بيان للحماية المدنية أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية أدرار، بوفاة (02) شخصين وجرح 03 أشخاص آخرين ، على إثر اصطدام بين سيارتين من الوزن الخفيف بوسط مدينة أدرار "بلدية أدرار"، خلال الفترة ما بين 30 نوفمبر الى 01 ديسمبر الجاري. وسجلت وحدات الحماية المدنية 2555 تدخل في عــدة مناطق مختلفة من الوطن وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين، هذه التدخلات شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي إخمــاد الحرائق و الأجهزة الأمنية. في حين تدخلت وحدات الحماية المدنية من أجل إخماد (06) حرائق حضرية ومختلفة على مستوى كل من ولايات: 01 حريق بولاية ميلة، 01 حريق بولاية تمنراست ، 01 حريق بولاية بومرداس، 01 حريق بولاية تيارت ، 01 حريق بولاية غليزان،01 حريق بولاية معسكر، دون تسجيل خسائر في الأرواح البشرية.

عدد القراءات 15 مرة | قراءات اليوم 15 مرة