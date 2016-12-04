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04/12/2016 10:37:00

غـــــــــول: "المنتدى الإفريقي الجزائري للاستثمار"..فرصة ثمينة


   على الإطارات السامية التخفيض من راتبهم بنسبة 10 %      

·  أكد رئيس حزب تجمع أمل الجزائر "تاج" عمار غول، أمس، أن "المنتدى الإفريقي الجزائري للاستثمار" فرصة للجزائر من اجل الإسراع بالنظر للسوق الافريقية لأنها مستقبلية  ومربحة، واصفا قانون المالية 2017 وقانون التقاعد بالأمر العادي جراء تزامنها و الوضع الخاص الناجم عن الصعوبات المالية والاقتصادية التي تعرفها كل دول العالم. وعلَّق رئيس حزب "تاج" في كلمة ألقها بمقر حزبه بالعاصمة، على قانوني المالية والتقاعد اللذان أثارا فتنة مؤخرا قال رئيس الحزب:" يعتبر عادي وصحي شريطة أن يبقى في دائرة النقاش والحراك المعقول في ظل الاحترام المتبادل"، مؤكدا أن قانون المالية 2017 جاء في وضع خاص متعلق بالصعوبات المالية والاقتصادية التي تعرفها كل دول العالم دون استثناء بما فيها الجزائر لذلك جاء بإجراءات أساسية للحفاظ على الموازنات الكبرى للدولة الجزائرية. وبخصوص قانون التقاعد فأكد غول:" .. جاء في وضع خاص وفي فترة خاصة يجب أن ننظر الى الاجراءات التي جاء بها بنظرة بعيدة المدى من اجل تنويع مداخيل التقاعد والحفاظ على سيرورة وسلاسة وديمومة صندوق التقاعد". وفي تعليقه على "المنتدى الإفريقي الجزائري للاستثمار" الذي تحتضنه الجزائر قال غول إنه فرصة للجزائر من اجل الإسراع بالنظر للسوق الافريقية بنظرة المهتم وأنها سوق فعلا مربحة وواسعة وهامة وسوق مستقبلية للجزائر . هذا وثمن رئيس الحزب قرار وزراء حكومة سلال بتخفيض نسبة 10 بالمئة من رواتبهم،  وقال بهذا الخصوص:" ..تكلمنا في الموضوع قبل قرابة سنة وقلنا آنذاك بأنه يجب على كل الإطارات السامية في الدولة بأن تتنازل تلقائيا وبصورة رمزية حتى نعطي إشارة التضامن والتواصل الإيجابي بين كل طبقات المجتمع وكل مؤسسات الدولة"، داعيا بهذا الخصوص إلى توسيعه إلى كل الإطارات السيامية وكل المؤسسات والهيئات للتصدي للأزمة، كاشفا عن عقد حزب "تاج" خلال الشهر الجاري بندوة حول "كيفية تجاوز الصعوبات الاقتصادية" وطريقة بناء اقتصاد وطني بعيدا عن البترول.  وعرَّج رئيس الحزب للملتقى الذي نظم مؤخرا "المهرجان الشبابي " الذي حضره قرابة 10 آلاف شاب المتضامن و المتعاطف مع حزب "تاج"، والذي خرج بمجموعة من الاقتراحات أهمها فتح فضاء افتراضي خاص سميناه "شباب الجزائر"- يقول غول-، وتنظيم جائزة سنوية "جائزة الامتياز" للشباب المبدع، بالإضافة إلى التحضير لمبادرة خاصة بقيادة شباب "تاج" للوقوف ضد كل الآفات الاجتماعية.

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غـــــــــول: "المنتدى الإفريقي الجزائري للاستثمار"..فرصة ثمينة

   على الإطارات السامية التخفيض من راتبهم بنسبة 10 %       ·  أكد رئيس حزب تجمع أمل الجزائر "تاج" عمار غول، أمس، أن "المنتدى الإفريقي الجزائري للاستثمار"
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