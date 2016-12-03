أمام عمالقة عالميين شعشوع محمد يفوز بالمرتبة الثانية في دورة موناكو العالمية
قبل نصف ساعة فقط سررنا بنبأ فوز لم يكن منتظر من شاب يقطن عمق تيسمسيلت يفوز بلقب عالمي ويحصل على المرتبة الثانية بعد انهزامه امام السلوفيني الذي نال المرتبة الاولى في دورة عالمية احتضنتها مدينة موناكو الفرنسية وحضرتها أندية عالمية مجهزة بوسائل وعتاد لا يعد ولا يحصى بمعية مدربين أقوياء يشهد لهم عالم الكرة الحديدية حنكتهم القوية في تقنيتها الا ان المنافس هاته المرة لم يكن برازيلي ولا ألماني وإنما من الجزائر وتحديد ا من تيسمسيلت من عمق الونشريس الأشم نال المرتبة الثانية حيث هزم ممثلي دول كبيرة بما فيهم فرنسا نكست رايتها ام العلم الجزائري عودة ميمونة على انك شرفت الجزائر كما قالت جريدة ليبغاسيون جزاري ينافس عمالقة الكرة الحديدية في موناكو .برفو
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