بن غبريت: قرابة 40 ألف موظف أودعوا طلبات الاستفادة من التقاعد

كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، اليوم بالجزائر العاصمة، أن قرابة 40 ألف موظف في قطاع التربية أودعوا ملفات الاستفادة من التقاعد وهذا قبل انطلاق السنة الدراسية 2017-2018. وأوضحت بن غبريت في تصريح للصحافة على هامش الملتقى الوطني لرؤساء مراكز توزيع الوثائق التربوية، أن عدد الملفات المودعة للخروج في التقاعد لموظفي القطاع قبل انطلاق السنة الدراسية 2017-2018، بلغ 40 ألف ملف، في حين بلغ عدد المستفيدين من التقاعد خلال السنة الماضية 28 ألف موظف، مبرزة أن عمال القطاع لديهم "الحرية التامة" في إيداع ملفات الإحالة على التقاعد. وفي ردها عن سؤال حول طريقة تعويض الدروس الضائعة للتلاميذ بسبب اضراب الأساتذة، أكدت بن غبريت أن "كل استاذ لديه تقنيات التعديل في إلقاء الدروس وتعويضها بطريقة مختلفة ودون اللجوء إلى الدروس التعويضية"، ويظهر ذلك --كما قالت-- "من خلال الخبرة في هذا المجال". وأعربت عن يقينها من وجود "تفاهم بين التلاميذ وأساتذتهم حول تعويض الدروس الضائعة، لا سيما بالنسبة لتلاميذ الأقسام النهائية"، داعية هؤلاء إلى فتح عناوين إلكترونية خاصة بهم لولوج موقع الديوان الوطني للتكوين والتعليم عن بعد الذي يتيح لهم "موارد كثيرة وغنية تسمح لهم بتنويع مصادر معلوماتهم".