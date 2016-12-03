ولد خليفة يتحادث ببكين مع رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني





تحادث رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، في إطار زيارته البرلمانية إلى الصين الشعبية، مع رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، تشانغ ديجيانغ، حيث تطرق الجانبان إلى "عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والتي تعود لاعتراف الصين بالحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية سنة 1958". وخلال هذا اللقاء، أثنى رئيس البرلمان الصيني -حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان للمجلس الشعبي الوطني- ب"دور الدبلوماسية الجزائرية تحت إدارة السيد عبد العزيز بوتفليقة في تمكين الصين الشعبية من مقعدها الدائم في مجلس الأمن للأمم المتحدة". كما أشاد ب"المساهمات الكبيرة للجزائر، بتوجيه من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، في إرساء الأمن والاستقرار في مجالها الجيوسياسي وكذا بالمشاركة الفعلية للجزائر في التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول". وقد اعتبر رئيس البرلمان الصيني الجزائر "نموذجا للتنمية الاقتصادية والازدهار الاجتماعي والاستقرار السياسي وشريكا استراتيجيا هاما للصين" مبرزا أن للجزائر "المقدرات والمؤهلات التي تجعلها قطبا اقتصاديا جهويا رائدا بفعل المنظور النهضوي الذي بادر به رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة". كما تطرق الطرفان في هذا اللقاء -حسب المصدر ذاته - إلى "سبل تعزيز التشاور والتنسيق بين برلماني البلدين من أجل المساهمة الفعلية في ترقية العلاقات الجزائرية-الصينية للمستوى الذي يهدف إليه رئيسا البلدين".

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