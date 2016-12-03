بكالوريا 2017: الرزنامة النهائية للإمتحانات ستوزع على مستوى الثانويات ابتداء من الأحد





أكدت وزيرة التربية الوطنية, نورية بن غبريت, اليوم بالجزائر العاصمة, أن الرزنامة النهائية لامتحانات شهادة البكالوريا 2017 ستوزع على مستوى مؤسسات التعليم الثانوي عبر الوطن ابتداء من يوم غد الأحد لتمكين التلاميذ المعنيين من الاطلاع عليها. وأكدت بن غبريت في تصريح للصحافة على هامش الملتقى الوطني لرؤساء مراكز توزيع الوثائق المدرسية, أن إعادة النظر في رزنامة امتحانات شهادة البكالوريا والعودة إلى النظام القديم (خمسة أيام) "جاء نزولا عند رغبة تلاميذ الأقسام النهائية", مشيرة الى أن إعادة النظر في نظام البكالوريا سيكون "تدريجيا". وفي هذا الصدد, أبرزت الوزيرة أنه تم الحفاظ على الموضوعين (02) الإختياريين في كل مادة, كما تم الحفاظ على نصف ساعة للإختيار بين أحد الموضوعين. وكانت وزيرة التربية قد أعلنت الخميس الماضي عن قرار تقليص عدد المواد الممتحنة في شهادة البكالوريا إلى مادتين كل يوم والشروع في الامتحانات على الساعة التاسعة صباحا بدل الثامنة. كما تقرر أيضا تمديد فترة الاستراحة بين امتحان وآخر إلى ساعة ونصف بدل نصف ساعة وكذا تقليص نصف ساعة لكل امتحان على أن يكون محتوى هذا الأخير منطبقا مع التوقيت الجديد.

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