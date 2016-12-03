إحباط محاولات لتهريب كمية معتبرة من الوقود في كل من تبسة وسوق اهراس و الطارف
على إثر عمليات منفصلة بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف الناحية العسكرية الخامسة ، أحبط عناصر حرس الحدود يوم آمس، محاولات لتهريب كمية معتبرة من الوقود تُقدر بـ (23452) لترا وحجزت أربع (04) مركبات. فيما ضبط عناصر الدرك الوطني ببسكرة والوادي الناحية العسكرية الرابعة وسطيف الناحية العسكرية الخامسة، (12720) وحدة من مختلف المشروبات و(82397) وحدة من الألعاب النارية. من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تلمسان و بشار وأدرار وإليزي،ميلة وتمنراست، ثلاثين (30) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة. كما أحبطت وحدات لحراس الشواطئ بعنابة/ن.ع.5، محاولات هجرة غير شرعية لـ (98) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.
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