

بن غبريت: قرابة 40 ألف موظف أودعوا طلبات الاستفادة من التقاعد كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، اليوم بالجزائر العاصمة، أن قرابة 40 ألف موظف في قطاع التربية أودعوا ملفات الاستفادة من التقاعد وهذا قبل



ولد خليفة يتحادث ببكين مع رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تحادث رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، في إطار زيارته البرلمانية إلى الصين الشعبية، مع رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني،



بكالوريا 2017: الرزنامة النهائية للإمتحانات ستوزع على مستوى الثانويات ابتداء من الأحد أكدت وزيرة التربية الوطنية, نورية بن غبريت, اليوم بالجزائر العاصمة, أن الرزنامة النهائية لامتحانات شهادة البكالوريا 2017 ستوزع على مستوى مؤسسات التعليم الثانوي عبر الوطن



إحباط محاولات لتهريب كمية معتبرة من الوقود في كل من تبسة وسوق اهراس و الطارف على إثر عمليات منفصلة بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف الناحية العسكرية الخامسة ، أحبط عناصر حرس الحدود يوم آمس، محاولات لتهريب كمية معتبرة من



آلاف المودعين يشيعون جثمان فقيد الأغنية الشعبية أعمر الزاهي إلى مثواه الأخير · وري الثرى ظهر، أول أمس، جثمان فقيد الأغنية الشعبية أعمر الزاهي بمقبرة القطار في الجزائر العاصمة في جو جنائزي مهيب وبحضور حشود من



ردود فعل الفلسطينيين على خطاب عباس: خلط بين المناصب وتكريس للوضع السيئ اختلفت ردود الأفعال الفلسطينية على خطاب الرئيس محمود عباس في مؤتمر حركة فتح السابع المنعقد في رام الله، والذي استمر لأكثر من ثلاث ساعات متواصلة،



جواد بوركايب: التعديل الذي بادر به رئيس الجمهورية سيعزز مكتسبات العمال صرح المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي جواد بوركايب يوم الخميس بالجزائر أن التعديل الذي أدخل على مشروع القانون المتعلق



فرنسا: هولاند يعلن عدم ترشحه لعهدة ثانية في خطوة مفاجئة أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند يوم الخميس أنه لن يترشح لعهدة ثانية في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة العام المقبل. وقال هولاند (62 عاما)



تقرير الطب الشرعي يؤكد أن وفاة التلميذ رشيد لم تكن بسبب تعرضه للضرب عقد وكيل الجمهورية بمحكمة الحراش، زوال يوم الجمعة، ندوة صحفية حول وفاة التلميذ العيفة رشيد، حيث كشف خلالها أن تقرير الطب الشرعي أكد أن وفاة