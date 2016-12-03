فرنسا: هولاند يعلن عدم ترشحه لعهدة ثانية
في خطوة مفاجئة أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند يوم الخميس أنه لن يترشح لعهدة ثانية في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة العام المقبل. وقال هولاند (62 عاما) الذي تسلم الرئاسة في ماي 2012، في كلمة متلفزة "قررت ألا أترشح للانتخابات الرئاسية القادمة"، مرجعا سبب قراره من أجل المصلحة العليا للبلاد. وستترك هذه الخطوة عملية اختيار المرشح الاشتراكي للرئاسيات الفرنسية غير محسومة.
عدد القراءات 52 مرة | قراءات اليوم 52 مرة
طالع أيضا الوطني
جديد الأخبار
- التنازل عن أسهم "مجمع الخبر" لفائدة "ناس برود": هيئة الدفاع تعلن انسحابها الجماعي من القضية
- دعوة لتحويل منزل اجتماع مجموعة 22 لمتحف وطني
- أول اجتماع لسلطة ضبط السمعي البصري يخصص لبرنامج العمل المستقبلي
- البروفيسور الجزائري عليم بن عبيد يفوز بجائزة نوبل في الطب
- بسبب انشغالها بامتحانات البكالوريا – مكرر: وزارة التربية تؤجل الإعلان عن مسابقة توظيف الأساتذة
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك