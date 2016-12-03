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03/12/2016 12:53:00

فرنسا: هولاند يعلن عدم ترشحه لعهدة ثانية


في خطوة مفاجئة أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند يوم الخميس أنه لن يترشح لعهدة ثانية في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة العام المقبل. وقال هولاند (62 عاما) الذي تسلم الرئاسة في ماي 2012، في كلمة متلفزة "قررت ألا أترشح للانتخابات الرئاسية القادمة"، مرجعا سبب  قراره من أجل المصلحة العليا للبلاد. وستترك هذه الخطوة عملية اختيار المرشح الاشتراكي للرئاسيات الفرنسية غير محسومة.

 

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