تقرير الطب الشرعي يؤكد أن وفاة التلميذ رشيد لم تكن بسبب تعرضه للضرب
عقد وكيل الجمهورية بمحكمة الحراش، زوال يوم الجمعة، ندوة صحفية حول وفاة التلميذ العيفة رشيد، حيث كشف خلالها أن تقرير الطب الشرعي أكد أن وفاة التلميذ رشيد لم تكن بسبب تعرضه للضرب. و أضاف وكيل الجمهورية أن التلميذ رشيد توفي متأثرا بسكتة قلبية بسبب معاناته من مرض في القلب وربما لسبب آخر، فيما فند ذات المتحدث أن تكون أثار العنف التي وجدت على جسد التلميذ الضحية لها علاقة بالوفاة. وكان التلميذ العيفة رشيد لقي حتفه داخل ثانوية مولود قاسم نايت قاسم الواقعة في دار البيضاء بالعاصمة. و قال بعض التلاميذ إن رشيد فارق الحياة بعد أن تم الاعتداء عليه بالضرب.
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