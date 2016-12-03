الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
03/12/2016 12:22:00

هكذا سيجتاز التلاميذ "بــــــــاك 2017"


أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط عن العودة للرزنامة القديمة الخاصة بامتحانات البكالوريا،  من خلال اجتياز المترشحين لمادتين فقط كل يوم ، كاشفة  أنه سيتم ادراج موضوعين لكل اختبار. وأوضحت وزيرة التربية الوطنية خلال زيارة مفاجئة للقاء الذي جمع المفتشية العامة للبيداغوجية وتلاميذ السنة الثالثة ثانوي لثانوية حامية وكذا تلاميذ ثانوية الرياضيات بالقبة – الجزائر- أنه سيتم العودة للرزنامة القديمة الخاصة بامتحانات البكالوريا على أن يتم ادراج مادتين كل يوم. هذا وستكون بداية الاختبارات على التاسعة صباحا عوض الساعة الثامنة صباحا، واجراء اختبارين اثنين فقط كل يوم، كما تدوم فترة الاستراحة بين الاختبارين ساعة ونصف عوض نصف الساعة، ويحتوي كل اختبار على موضوعين، وتبقى مدة نصف ساعة سارية المفعول في كل اختبار لتمكين المترشحين من اختيار أحد الموضوعين، كما تم تخفيف محتوى كل اختبار ليتناسب ويتماشى مع المواقيت المحددة لكل المواد. ورجعت بن غبريط إلى الأشغال التي دارت حول إصلاح البكالوريا وخاصة اعتماد عملية التدرج في إصلاحه الى غاية 2020، ليفتح النقاش مع التلاميذ حيث تدخل عدد منهم بطرح أسئلة وانشغالات تخص جديد امتحان البكالوريا لهذه السنة.

 

 

عدد القراءات 9 مرة | قراءات اليوم 9 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

هذه هي تفاصيل اتفاق أوبك في فيينا

كشفت تفاصيل اتفاق الـ"اوبك" الموقع الأربعاء في فيينا عن مكاسب محققة لإيران ، في وقت تم استثناء ليبيا و نيجيريا من تدابير التخفيض. وتم الكشف عن
image

هكذا سيجتاز التلاميذ "بــــــــاك 2017"

أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط عن العودة للرزنامة القديمة الخاصة بامتحانات البكالوريا،  من خلال اجتياز المترشحين لمادتين فقط كل يوم ، كاشفة  أنه
image

الجزائر تستضيف منتدى الاستثمار والأعمال الإفريقي

تستضيف الجزائر منتدى الاستثمار والأعمال الإفريقي من 3-5 ديسمبر الجاري،  والذي جاء من خلال مساهمتها في انجاز جدول أعمال 2063 للاتحاد الإفريقي،وينظم المنتدى بالتعاون مع
image

على خطى وزراء سلال..ولد خليفة يتنازل عن راتبه !

على خطى وزراء حكومة عبد المالك سلال، أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، أنه اتّخذ قرارا بالتنازل عن عشرة بالمئة من راتبه لصالح
image

بالمهدي: مقاطعة الانتخابات تفتح الطريق للتدخل الأجنبي

دعا رئيس حركة البناء الوطني مصطفى بلمهدي، أمس، رئيس الجمهورية بعد العزيز بوتفليقة لفرض ما أسماه بـ"حالة من الحزم و العزم" باتجاه من يحاولون المساس
image

ممثل الجزائر في الكرة الحديدة يتأهل الى الدور النصف النهائي بموناكو بفرنسا

 قبل خمسة دقائق فقط تلقينا نبأ تأهل البطل المتألق شعشوع محمد في الدورة العالمية التي تجري فعالياتها بمدينة موناكو الفرنسية بحيث علمنا بان البطل الجزائري
image

منتدى الاستثمار والأعمال الإفريقي رواد الاقتصاد الأفارقة يجتمعون لفتح الطريق على جدول أعمال 2063

بالتعاون مع منتدى رؤساء المؤسسات (FCE) والحكومة الجزائرية، من خلال مساهمتها في انجاز جدول أعمال 2063 للاتحاد الإفريقي، أين تستضيف الجزائر منتدى الاستثمار والأعمال الإفريقي
image

جنازة شعبية مهيبة لعميد فن الشعبي

عرفت جنازة أيقونة فن الشعبي اعمر الزاهي الذي ووري الثرى بعد ظهر امس الخميس بمقبرة القطار بالعاصمة توافد آلاف المشيعين الذين رافقوا الفقيد إلى مثواه
image

أمن ولاية تيسمسيلت : رعاية الأطفال في الإسلام وواجب المجتمع المدني في حمايتها"

عبر بيان  اكدت فيه مصلحة خلية الاتصال والاعلام  على مستوى امن ولاية تيسمسيلت واستنادا لتوصيات  المديرية العامة للامن الوطني حول موضوع "رعاية الأطفال في الإسلام
image

رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يتدخل ويوقف خطر قانون التقاعد

أمر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، بإدراج مادة جديد في قانون التقاعد المثير للجدل ،والذي أحدث ضجة كبيرة على المستوى الوطني تمخضت عنه احتجاجات
قيم هذا المقال
0