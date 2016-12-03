هكذا سيجتاز التلاميذ "بــــــــاك 2017"





أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط عن العودة للرزنامة القديمة الخاصة بامتحانات البكالوريا، من خلال اجتياز المترشحين لمادتين فقط كل يوم ، كاشفة أنه سيتم ادراج موضوعين لكل اختبار. وأوضحت وزيرة التربية الوطنية خلال زيارة مفاجئة للقاء الذي جمع المفتشية العامة للبيداغوجية وتلاميذ السنة الثالثة ثانوي لثانوية حامية وكذا تلاميذ ثانوية الرياضيات بالقبة – الجزائر- أنه سيتم العودة للرزنامة القديمة الخاصة بامتحانات البكالوريا على أن يتم ادراج مادتين كل يوم. هذا وستكون بداية الاختبارات على التاسعة صباحا عوض الساعة الثامنة صباحا، واجراء اختبارين اثنين فقط كل يوم، كما تدوم فترة الاستراحة بين الاختبارين ساعة ونصف عوض نصف الساعة، ويحتوي كل اختبار على موضوعين، وتبقى مدة نصف ساعة سارية المفعول في كل اختبار لتمكين المترشحين من اختيار أحد الموضوعين، كما تم تخفيف محتوى كل اختبار ليتناسب ويتماشى مع المواقيت المحددة لكل المواد. ورجعت بن غبريط إلى الأشغال التي دارت حول إصلاح البكالوريا وخاصة اعتماد عملية التدرج في إصلاحه الى غاية 2020، ليفتح النقاش مع التلاميذ حيث تدخل عدد منهم بطرح أسئلة وانشغالات تخص جديد امتحان البكالوريا لهذه السنة.

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